“A boa guerra que nos estimulou”

Messi não esqueceu a rivalidade com Ronaldo: “Uma boa batalha que nos motivou”. Relatórios sobre os portugueses

MessiNovo vencedor Bola dourada Em uma entrevista França Futebol Ele falou sobre sua competição com Ronaldo As camisas duraram anos quando os portugueses as usaram Manchester United, Real Madrid E Juve.

Ronaldo- «Rivalidade com Ronaldo? É uma grande batalha em nível de jogo. Ambos nos alimentamos da concorrência um do outro, pois somos grandes concorrentes. Ele também sempre quis ganhar tudo. É um momento muito doce para nós dois e para todos que amam o futebol. Acho que merecemos muito crédito por termos conseguido permanecer no topo por tanto tempo. É muito difícil permanecer no topo durante dez ou quinze anos. Foi um grande momento e acho que será uma ótima lembrança para todos que nos acompanharam».

