Ex e companheiro da filha são presos

Ela foi amarrada e amordaçada por dois homens no cemitério de Anzio, risco de asfixia e morte. Uma mulher de 76 anos foi encontrada sem vida no chão da igreja por um zelador com os olhos e a boca fechados com fita adesiva. Segundo o ‘Corriere della Sera’, o ataque, imediatamente descoberto por um assaltante, poderia estar ligado à actividade do seu falecido marido e à discórdia na família. O ex-companheiro e um cúmplice da filha foram presos no episódio de 25 de outubro.

história

A mulher foi encontrada inconsciente no chão por um transeunte dentro de uma capela com portas de vidro entre os túmulos do cemitério da praia romana de Anzio, onde outra idosa se barricou no seu quarto por causa dos abusos que sofreu. – Idade filho. Informado da descoberta, o zelador ligou para o 118 e para a polícia. Depois de ser levada às pressas para o hospital em estado de confusão, a idosa disse Ele roubou a bolsa dela e as chaves do seu Fiat 500com quem ela foi visitar o túmulo do marido.

Na noite de quarta-feira, 1 de novembro, agentes da Esquadra Voadora de Roma e da esquadra do PS de Anzio-Nettuno efetuaram a detenção.Acusado de cumplicidade em sequestro e roubo qualificado Dois homens, um dos quais era ex-namorado de sua filha. Mas com base na evolução da investigação, os investigadores não descartam actualmente o envolvimento dos outros, e ambos poderão ser acusados ​​de outros crimes.

Reconstrução

Segundo o que foi reconstruído pelos investigadores, graças às descobertas feitas no local pela Polícia Judiciária, a mulher teria sido vítima de uma emboscada enquanto estava no local. Na frente do túmulo de seu falecido marido: Os dois agressores a trancaram imóvel dentro do mausoléu de outra família, depois a amordaçaram e amarraram-na com um cabo de eletricista.

“Fui vítima de uma identidade falsa – disse o homem de 76 anos ao La Vita em Dreta, Roy Uno – o meu corpo estava repleto de muitas feridas. , minhas mãos, minhas pernas.A bolsa da mulher, algumas joias e seu carro também foram saqueados, mas as investigações foram estendidas a outros crimes.

Investigações

O que se constata até agora é que o ex-companheiro da filha foi proibido de acessá-la na casa da família durante dois meses, com medida cautelar ordenada pelo GIP do tribunal de Velletri. Abuso familiar.

O macho realiza uma emboscada que pode ter levado à morte da fêmea. Na casa do cúmplice foram encontradas gravatas onde a mulher estava amarrada.

Como relata o ‘Corriere della Sera’, uma possibilidadeAgressão por motivos econômicos relacionados à gestão Casa de banho do marido da vítima. Uma estrutura na zona portuária de Anzio foi alvo de três incêndios desde 2020, nos quais se concentraram as investigações policiais.