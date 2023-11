Abune no programa Erasmus. Estudantes na Grécia e em Portugal descobriram as Cavernas Equi

Um museu virtual e laboratório interativo do Parque dos Alpes Abuan no centro do projeto Erasmus+, uma visita especial a Fivisano e uma visita às Cavernas Equi de Abuancholab. No âmbito do programa “Abordagem ao Desenvolvimento Sustentável através dos Geoparques da UNESCO”, nas passadas segunda e terça-feira o Geoparque Mundial Abuan Alps acolheu duas turmas de duas escolas secundárias europeias – vindas da Grécia e de Portugal – com os seus professores. Incluído no programa Erasmus+ da UE, o programa foi concebido como uma oportunidade para os estudantes compararem a sua realidade de startup com a do estrangeiro e aprenderem sobre questões como a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. A comparação com a região de Abuan seguiu-se a uma reunião preparatória com professores realizada no mês anterior. Graças à participação de duas turmas, uma de Portugal (Freamunde), outra da Grécia (Retimo, Creta), o pessoal do Geoparque, organizações e associações locais, reuniões e apresentações organizaram um programa rico. No primeiro dia, a turma de português reuniu-se com alunos do 2BLSA do Instituto de Ensino Superior Musei em Massa. O dia continuou na Cerveza. No segundo dia, a delegação grega também esteve presente, visitando o Equi Terme e o Apuangeolab, museu virtual do parque e laboratório interativo de divulgação das geociências, graças aos guias. Então a visão da água fluindo das Cavernas Equi surpreendeu as turmas. Da Texia pré-histórica eles foram até a entrada para testemunhar o acontecimento por dentro.