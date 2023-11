No carro com a mãe e o amigo, hipótese de velocidade, suspeita de quem dirige

Mais um acidente fatal numa rotatória da Via Laurentina. São quatro horas da noite de sábado Uma menina de 13 anos Ele perdeu a vida em um acidente Encruzilhada Via De Trigoria quando o pequeno carro em que viajava colidiu com Com sua mãe e seu amigo. Duas mulheres permaneceram mortalmente ferido e internado no hospital O código está em vermelho Mesmo que não representem uma ameaça à vida. A Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e as ambulâncias Ares 118, que chegaram ao local após receberem a informação, registraram o caso e estão investigando.

A menina, que não usava cinto de segurança, morreu na ambulância Os médicos fizeram todos os esforços para reanimar a menina, mas ela morreu Durante o transporte para o Hospital Sant’Eugenio. Os investigadores acreditam que um carro pequeno estava envolvido a alta velocidade Ao entrar na rotatória: O motorista não consegue manter o controle do carro até então Bata na calçada Sim Derrubado várias vezes Termina a sua corrida após algumas dezenas de metros. A condição do garoto de treze anos imediatamente pareceu terrível. A jovem estava sentada A parte de trás do carro E não se pode descartar que ele não estivesse usando cinto de segurança. Embora o carro pequeno tenha sido apreendido, o motorista do carro poderá ser julgado nas próximas horas por homicídio veicular agravado. Ela passou por isso com sua amiga Testes de álcool e testes de drogas.

A morte de Rosselli e a má iluminação pública Há algumas noites, ocorreu outro acidente fatal na rotatória da Via Laurentina com a Via di Tor Bagnotta. Um homem perdeu a vida nesse caso Osteopata de 33 anos, Oscar RosselliEstá desabilitado contra um poste de luz com seu Land Rover. O Ministério Público abriu uma investigação de homicídio rodoviário sobre o acidente, que considera uma ligação. Má iluminação pública na região. READ Notícias da UE: Sega Like Trump ajuda o progresso da coalizão Portugal 2024 | Mundo | Notícias

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”