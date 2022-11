Deslizamento de terra em Ischia: pais e filhos na lama, duas famílias destruídas – Crônica

Por Salvi Monti

A história das inundações de Casamichiola do que as duas famílias foram varridas pelo fluxo de lama e detritos que caíram de Epomeo. Duas famílias e quatro filhos, sendo o mais novo um bebê de 22 dias. Gianluca Monti é o chefe de uma dupla: casado com Valentina Castagna, uma jovem taxista, que cuidou dos três filhos, Michele, Francesco e Maria Teresa, aos seis anos. Eles moravam em uma casa meio submersa por um rio mortal de lama. Papai e alguns parentes chegaram ontem de manhã em meio a mil dificuldades e perigos, e os socorristas já haviam chegado: tentaram até encontrá-los em celulares, que ouviram tocar do telhado. Mas ninguém atendeu suas ligações.

O cavalo de Gianluca, que havia percorrido os caminhos de Epomeo em busca de lenha ou cogumelos, jazia morto no chão. Na tarde de hoje os socorristas encontraram Maria Teresa, uma garotinha de pijama rosa, debaixo de um colchão, e seu outro filho, Francesco, de 11 anos, mas o restante da família não foi identificado no restante da casa construída na esquina do paraíso . Transformou-se em inferno.

Também é de partir o coração a história de outra família devastada pela tragédia: Maurizio Scotto Di Minico, 32 anos, um jovem garçom muito popular que mudou de emprego depois de Covid para se tornar pizzaiolo, enquanto sua esposa Giovanna Mazzella, 30. Uma pequena loja. Há alguns meses decidiram constituir família e há três semanas tiveram um filho, Giovan Giuseppe. A descoberta do recém-nascido “atingiu toda a comunidade bombeira”, admite o comandante regional Emanuele Fraculli, ainda emocionado. O deslizamento de terra que se originou no topo da colina sobranceira à ilha enterrou até a casa da família de Minigo e desceu várias centenas de metros, deixando um rasto visível em tudo o que encontra no seu caminho.

Os corpos de três membros da família De Minico foram recuperados e levados para o necrotério do Hospital Rizzoli. No total, sete corpos foram recuperados, incluindo o da búlgara Nikolinka Gancheva Blancova, de 58 anos, enquanto cinco pessoas foram dadas como desaparecidas na província à tarde: os do taxista Gianluca Monti, sua esposa e um de seus três filhos, Salvatore Impagliasso, companheiro de Eleonora Chirapella e primo de Gianluca Monti, provavelmente Celario, tio que vivia a pouca distância do genro. Entretanto, todas as pessoas retidas nas casas isoladas foram alcançadas e 8 delas foram resgatadas esta manhã com a ajuda de um helicóptero.