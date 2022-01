Preços dos imóveis em Portugal sobem 6,8% em relação ao ano passado

A Fitch Ratings, agência de classificação de crédito sediada nos Estados Unidos, previu que o crescimento dos preços dos imóveis diminuirá em 2022. A agência fez essa previsão em resposta às restrições de oferta que afetarão o mercado no próximo ano, combinadas com aumentos de preços no mercado imobiliário superior aos aumentos no crescimento da renda. O Reino Unido deverá ter a queda mais acentuada no crescimento, já que a Fitch prevê que o mercado imobiliário no país terá um crescimento de apenas 1% a 3% em 2022, em comparação com o crescimento de 9% observado em 2021. Essa desaceleração no crescimento dos preços está prevista para ocorrer em seis dos sete países analisados pela agência de classificação de risco.

Em Portugal, os preços dos imóveis subiram 6,8% em relação ao ano passado e, de acordo com a Imovirtual, o preço médio de venda de um imóvel foi de 372.017€ em dezembro de 2021. Lisboa continua a estar no topo da pilha, com o preço médio dos imóveis e rendas mais elevados. A capital voltou a crescer ao longo do último mês, com o preço médio dos imóveis a aumentar 2,07% de novembro a dezembro de 2021 e 5,7% face a dezembro de 2020. O preço médio dos imóveis em Lisboa está agora nos 585.875€, e o aluguel médio é de 1327€ por mês, após um aumento de 3% em relação a novembro, e um aumento de 3,5% em relação a dezembro de 2020.

Faro detém a distinção da região com os segundos imóveis mais caros, com um preço médio de 502.472€ depois uma pequena queda de 0,2% em relação a novembro. A cidade, localizada no Algarve, sempre foi popular entre os compradores estrangeiros que procuram adquirir propriedades ao longo da costa mais famosa de Portugal, com sonhos de caminhar até praias premiadas para admirar formações rochosas de tirar o fôlego, areia macia e as ondas quentes do oceano.

Lisboa continua a ser especialmente popular entre os brasileiros que desejam se mudar para o país, com uma comunidade estabelecida e próspera de mais de 120.000 já morando lá. A cidade também tem uma população crescente de nômades digitais com uma ótima qualidade de vida tendo em vista o custo-benefício do aluguel, despesas gerais e os diversos centros de co-working que vem sendo criados nos últimos anos. Apesar de possuir preços razoáveis se comparados com cidades como Londres e Paris, Lisboa continua sendo a cidade mais cara para se morar em Portugal, com valores de compra rondando os 585.875€ e de aluguel por volta dos 1.327€. É importante se informar com cuidado, pois, dependendo do seu budget e de seus objetivos, os preços de compra e de aluguel mais em conta não correspondem ambos à mesma cidade. Conforme estimado pela Imovirtual, o local mais em conta para se alugar um imóvel em Portugal é Portalegre, com uma média de 366€, enquanto que para a compra é Guarda, com valores em torno de 112.973€.

