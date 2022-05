Lesão de treino de Mourinho: “Kumbulla destrói meu pé”

Este também foi um dos temas que animaram as redes sociais à tarde: no entanto, no final veio a solução e a história do que aconteceu, nunca tida como certa.

José Mourinho Será exibido nas Olimpíadas para a competição entre ele Roma E o Veneza pode ter ficado paralisado: nada grave, mas uma “lesão” sofrida durante o treino por um de seus jogadores.

Vamos rebobinar a fita e começar de novo: o treinador português postou um vídeo de si mesmo recebendo tratamento na perna esquerda em seu perfil do Instagram.

“Se você me viu mancando ou usando um chinelo, você deve saber que Kay me chutou.”Escreveu com um quebra-cabeça: “K é RK ou MK?”, Refere-se a algo entre Karsdorp e Kumbulla.

Minutos depois, Mourinho divulgou a solução depois de ver as respostas nas redes sociais.

“Depois que Carstorp foi atacado nas redes sociais, tive que postar essa foto e dizer que Kumbulla era o responsável por isso.”

Durante uma conferência de imprensa de apresentação do jogo frente ao Lagunari, o treinador português continuou a gozar com o incidente. Mistério resolvido, em suma: nada sério, apenas um sorriso.