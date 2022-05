Willy pediu prisão perpétua para os irmãos Bianchi – Lazio

A pena máxima para os irmãos Bianchi e duas penas de 24 anos para Mario Pincarelli e Francesco Belgia. Estas são as duras demandas do Ministério Público de Veletry para o rebanho ‘Quatro de Artena’ que atacou Willie Montero Duarte, de 21 anos, na noite de 6 de setembro de 2020, em frente a uma boate no Colifero. Um centro na província de Roma. Durante a acusação de sete horas, perante os juízes do tribunal de Frosinone, os advogados-adjuntos Francesco Brando e Giovanni Togliadola reconstruíram os palcos dramáticos daquela noite, quando o corpo de um menino foi usado como “saco de boxe”. “Um ataque cruel e bárbaro realizado por quatro pessoas”. Uma ação voluntária, raiva assassina contra um jovem que se encontra no “lugar errado na hora errada”: uma briga irrompe em uma bolha, seguida pela chegada dos quatro em “Dois de Espaços”, como disse uma testemunha , saindo de um carro e jogando no intervalo. Segundo os promotores, qualquer um na praça naquela noite pode ter acabado como Willie. “A operação começou com Marco e Gabriel Bianchi, mas acaba sendo uma cooperação com as ações de Pelegia e Pinkarelli – explicaram os advogados – o que aconteceu com Duarte poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa que se visse na frente da manada O conhecimento foi usado como arma para “destruir o rival” e “fazer. Sem considerar as consequências dos golpes”. “Feridos por golpes técnicos, os mais violentos podem ter as consequências mais devastadoras. No tribunal, os promotores retiraram a reestruturação concedida durante o julgamento por duas testemunhas, Rousseau Faiza e Aldo Broetti. O espancamento durou cerca de 50 segundos ininterruptos, durante os quais a vítima foi repetidamente atingida por golpes: “50 segundos de sofrimento incrível”. O acusado atacou o corpo do jovem enquanto ele estava no chão e indefeso: isso fazia parte de um assassinato totalmente voluntário. Segundo os promotores, os quatro “queriam matar” naquela noite e “Willie não se defendeu de fato, e ficou surpreso com algo que não tinha nada a ver com isso”. “Achamos que foi um assassinato premeditado, intencional e não intencional”, disseram os promotores, acrescentando que todos os quatro estavam envolvidos no espancamento. Do que está sendo registrado nos registros do julgamento, chegaram as confirmações daquela noite triste. Na conversa roubada, Pinkarelli diz em discurso coloquial: “Eu sabia que tinha puxado ele quando ele estava no chão” (eu bati nele quando ele estava no chão, ed.). Fechar) “. A mãe de Willie estava no tribunal também , e ela não segurou as lágrimas.” Espero que a longa detenção dê aos réus uma oportunidade de reeducação e arrependimento verdadeiro. Hoje, com o pedido de multas tão altas do Ministério Público, não é possível falar sobre o resultado obtido. Não só temos que esperar a sentença, mas nós, como representantes da sociedade civil, só podemos ser afetados pelo que aconteceu”, disse o advogado Dominico Mercy, que representa a família Montero. Nada pode aliviar a dor da comunidade: este é um cidade marcada por um capítulo de violência”, disse o advogado.