Monitorar sob convulsões. Em trens titulares de metade da Itália

Houve um acidente de trem na última sexta-feira em Caloria Serenishima Roma Metade do tráfego do país foi adiado. Extensão deAlta velocidade Roma-Nápoles ainda não foi capturada pelas autoridades judiciais e foram feitas tentativas de bloquear todo o sistema operacional, com linhas de velocidade sendo desviadas para vias regionais. Como resultado, muitos trens de passageiros foram cancelados ontem ou ônibus foram operados. A Roma Termini foi o centro de inconveniências, praticamente sentidas em toda a Itália: veículos que chegam com mais de 190 minutos de atraso (como o que foi de Turim a Porto Nua às 17h40) ou totalmente cancelados (para Regio Calabria) às 15h.

Por que a bagunça do trem na Termini? Acidente de sexta-feira no túnel da via expressa sul

Atividades

A zona de alta velocidade entre a capital e Nápoles deve ter sido encerrada devido à apreensão ordenada pela polícia ferroviária para permitir que os controlos deixassem o país de joelhos. Os advogados de Roma, de fato, abriram um dossiê de inquérito e organizaram uma consulta técnica: o objetivo do investigador era tentar fazer todas as descobertas necessárias para remover os selos e, portanto, reiniciar a ferrovia. O trânsito no país foi tranquilo. O Frecciarossa 9311, que decolou de Turim na manhã desta sexta-feira, também foi apreendido. Os investigadores estão examinando a extensão dos trilhos afetados pelo acidente e especificamente quaisquer avarias ou problemas com os interruptores. Juízes romenos aguardam informações da polícia após o acidente e desta vez o processo foi registrado contra indivíduos desconhecidos. O documento pressupõe a prática de crime de negligência, definido pelo artigo 450.º do Código Penal e com pena máxima de dois anos de prisão. A rota Roma-Pescara também está atualmente fechada. Esta é uma das linhas mais difíceis: na Piazza de Cincinnati, em frente à Termini, há um terminal de ônibus alternativos para Abruzzo.

Muitos dos passageiros retidos, queimados de sol na tarde de ontem, estavam procurando uma maneira de chegar onde deveriam ir. Assim como Ali, ele foi empurrado de um lado para o outro na tentativa de pegar o trem de alta velocidade para Florença: na Termini, disseram que um ônibus alternativo o levaria à estação Tiberdina. Ele se aproxima e dá um jeito. Mas o motorista acaba de chegar de Avesano: a tarefa de viajar até Abruzzo é dele. “Ele é a quarta pessoa que me pergunta onde fica o ônibus para Tibernia, não sei: podemos ir de metrô também”, diz. O ônibus está na verdade cerca de dez metros de lá. Operadores da Refinaria Vermelha na Piazza dei Cinquecento relatam isso, e ela sai a cada quarto de hora. Mas não faltam turistas e viajantes cansados ​​para esta tarde red dot.

Discussões

Alessandra deve ter ido para Frosinone de trem 15h14. Quando Termini chegou à estação, viu uma placa dizendo “Cancelado”. “Isso é uma piada – trovão – este não é um trem de alta velocidade, estamos pagando pela inconveniência de todos.” Alguns minutos depois, um grupo de meninos estava prestes a partir para Anzio. Mas o trem para Netuno para parar lá foi cancelado. “Queríamos ir para o mar, mas estamos preocupados em voltar – explica Marcelo – com esses atrasos na estação, temos garantia de encontrar um trem para voltar a Roma? A caminho de Turim, Snorts Ornella disse: “Tive que sair com pressa, mas vim para a estação com pressa – diz ela – não sei como fazê-lo, mas quero ficar com outra pessoa para evitar longas esperas. Dia em Roma”.