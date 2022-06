Betting de Cattelere e Janiolo

Milão – As negociações para o Milan foram suspensas: uma vez resolvidas todas as questões relacionadas à renovação administrativa, tudo será retomado, inclusive o negócio já montado. Não são contratos que já foram configurados ou faixas que já foram descobertas homem Morcego E Renato Sanchez Do Lírio E Origemé variável Giroud Sob ataque. Mas só na caça ao “Nº 10” a Rosonery pode avançar em qualidade. Ultima temporada Cavilhas Usado frequentemente Brahim Dias É, depois de um bom começo, que Kovit nunca mais voltou nas mesmas proporções Kessie E Crônica Eles esculpiram um lugar importante para si mesmos. Em breve Bioli poderá avaliar Yasin, de 21 anos AudleyDeixado por empréstimo na época passada Bordéus: O treinador decidirá se o manterá no time ou o venderá por empréstimo para completar seu crescimento. Mas um jogador que saiba atuar atrás do atacante pode vir do mercado. Mencionou os nomes Asencio E Ferrari. Talvez, no entanto, no caso de grandes investimentos, seria apropriado focar em perfis mais jovens, e aqui estão os céticos Charles De Kedalere Do clube Bruges E Nicol Janiolo Do Roma. Para a Bélgica, a estimativa é de cerca de 40-45 milhões Roma Em vez disso, ele começa aos 60 e não quer paralelos.