Fosto Iop, que morreu e sofreu no Lago Santa Gustina: ele era um cuidador de ursos em San Romedo e um guarda florestal local.

Sanseno. Corpo inanimado de Fausto Iob Foi Consegui esta tarde, 5 de junho, por volta das 15h30 Nas águas do Lago Santa Gustina. As buscas começaram algumas horas antes. Na verdade, esse era o carro do homem Descoberto na área de Bango. Parte do município de SansenoUm celular também foi encontrado no lago.

Vários bombeiros e agências de aplicação da lei também estiveram envolvidos na pesquisa. O corpo foi encontrado Em uma área muito íngreme E atualmente inacessível Não está excluído que Jó tenha sofrido de uma doença e depois tenha caído na água.

Iob era Guarda florestal da região Mais recentemente, ele vem trabalhando em um canteiro de obras Ele era o babá e zelador do Urso de San Romedo.

Grandes condolências do Chanceler de San Jose Martin Chinelo Ziller, Acompanhante no local e pesquisa: “De Fosto Apenas uma pessoa pode falar bem Esteve sempre disponível e sempre pronto a ajudar. Sempre soube expressar o melhor profissionalismo, Isso é uma grande perda para a comunidade.

Há mosquetões neste momento Pergunta o que aconteceu Mas o que vem Morte pode ter ocorrido nos últimos dias Quando Iob trabalha em um pátio florestal, também pode ser um acidente de trabalho.