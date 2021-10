Rimini conquistou a medalha de bronze no Video World Championships

Esportes









Rimini

13h15 – 16 de outubro de 2021



Medalha de bronze para Sub Rimini Kian Neri.

O desempenho extraordinário da Assíria no Campeonato Mundial de Vídeo Subaquático estreou esta semana em Porto Santo, Portugal. Equipe liderada por vídeos Gian Melkiori (Diretor Técnico) Medalha concedida Bronze na categoria cinema com Enrico Raboni e Roberto Grantoni Instrutores pela Rimini e Sub Rimini School Gian Neri. No Mundial, marcado por condições meteorológicas quase proibidas (correntes muito fortes em todas as profundidades), Assuri mostrou que as suas qualidades físicas e técnicas eram as mais importantes, que acabaram por se revelar decisivas na volta para casa. Um dos objectivos desta viagem a terras portuguesas onde o povo rimini não perdeu de vista foi motivá-lo a dar uma forte identidade e performance ao seu trabalho numa perspectiva emocional. Enrico Raboni falou do Campeonato Mundial “duro e sério”, graças ao vídeo “The Real Virus”, que conquistou a cobiçada medalha de bronze na categoria “Movie”: “Apesar das dificuldades causadas pelas fortes correntes, atrapalhou um pouco os nossos planos iniciais, não nos permitimos entrar em rebelião, fizemos o que podíamos, este filme é um óptimo produto para qualquer ocasião que possa ter sido como pensávamos. Então, no final das contas foi. Claro – Adicionado operador de vídeo da Rimini – Gostaríamos de ter subido, mas o terceiro lugar foi, sem dúvida, uma decisão melhor”