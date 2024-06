Inundações em Cagnes, transbordamento de riachos: deslizamentos de terra devido às chuvas no Piemonte e no Vale de Aosta. Usseglio, Oulx e Cervinia bateram, Sempione fechou. Muitos estão presos em abrigos

DesligadoFloriana Roulo

Os efeitos das tempestades de sábado foram graves no Piemonte e em uma parte do Vale de Aosta: Gagne foi isolada. Intervenções de ambulância aérea para salvar uma família com uma criança pequena. Presidente Sirio: Pronto para invocar o estado de emergência. Estrada Estadual 26 “Valle d’Asta” está fechada

Foi um sábado de mau tempo desde o noroeste do Piemonte até o Vale de Aosta e a fronteira com a Suíça. Uma emergência contínua, principalmente devido às fortes chuvas que provocaram deslizamentos de terra e lama.

Gagne bateu forte Município de Gagne Isolar por um motivo Deslizamento de terra Registrado na aldeia Épinal, na estrada regional que leva à localidade aos pés do Gran Paradiso. O tráfego também está bloqueado nas estradas municipais de Valnontey devido a deslizamentos de terra em Teuf – e Lillaz. O município tem cerca de 1.300 moradores, além de veranistas e turistas. À tarde, caíram cerca de 90 milímetros de chuva na cidade em seis horas. As condições mais críticas ocorreram no baixo vale e na região de Cogne e Valdornense. Algumas inundações ocorreram devido à maré cheia do Dora Baltea. Entre estes: em Montjovet, 2 famílias foram despejadas das suas casas e transferidas para andares superiores; Em Issogne, o Dora vazou entre Favà e Fleuran e algumas pessoas foram evacuadas para os andares superiores. lá Estrada Estadual 26 “Vale de Aosta” Entre os km 50.600 e 56 na área de Bard foi temporariamente fechado ao trânsito devido às enchentes do rio Dora Baltea. Pessoal da Anas, bombeiros e polícia estão no local para gerir a emergência e reabrir a estrada ao trânsito.

Proprietário do hotel Gagne: “Salvamos 30 campistas” “Ontem à noite, o acampamento Gran Paradiso foi evacuado depois que a situação piorou. Recebemos pessoas deslocadas em nosso albergueo que podemos, Cerca de 30 pessoas». Ele explica isso para Ansa Cristina CavagnetEle administra com sua família No Hotel Herbedet, Valnonde, uma aldeia em Gagne foi a mais afectada pelas cheias de sábado. A hoteleira não estava em Cagney e quando a única estrada que ligava a cidade foi fechada devido a avarias, por volta das 20h, ela não conseguiu retornar. Agora está funcionando Retorno à vila de helicópteroAtualmente a única maneira de conseguir. READ Governo, Sala de Controle: Adeus ao Green Pass a partir de 1º de maio

Inundações no Vale da Baixa Aosta Várias inundações foram relatadas no baixo Vale de Aosta. Especialmente entre Verrès e AyasOs bombeiros estiveram envolvidos em mais de 12 intervenções. Por hoje, o Centro de Operações Regionais do Vale d’Aosta emitiu um aviso “amarelo” devido às críticas hidrológicas associadas às actuais tempestades. Durante a noite, a vigilância e o resgate continuaram por parte do pessoal do Departamento de Proteção Civil, bombeiros profissionais e voluntários, Corpo Florestal do Vale de Aosta, 118, Resgate Alpino e forças policiais, pessoal e administrações municipais. Aguaceiros também na Suíça: dois mortos e muitos desaparecidos em deslizamentos de terra na província de Ticino.

Estradas foram fechadas Em Cogne, a estrada regional n.47, actualmente fechada por Ozein, está fortemente danificada em vários troços de Aymavilles e na cidade de Cogne. Houve também danos significativos na Estrada Municipal de Valnonde, onde falharam as redes de electricidade e de água. Durante a noite, foram realizadas duas intervenções de ambulância aérea, que permitiram o resgate de uma família com uma criança pequena presa em Valnonde e de três pessoas isoladas no Vale do Urtier. Estão em curso pesquisas técnicas no Vale de Kokne para verificar melhor os danos causados ​​pelas intempéries e avaliar as intervenções a serem implementadas.

Danos na área de Canavese e Usseglio Trovoadas e aguaceiros afetaram a tarde Vales alpinos de Torino e Canavese. No município Um deslizamento de terra ocorreu em Usseglio O trânsito estava bloqueado. Polícia e Corpo de Bombeiros investigam Para verificar se há pessoas ou veículos nele. À noite foi recebida informação de que alguns pastores ficaram presos devido a deslizamentos de terra.

Salve um Viù PARA Viù Granizo também foi relatado. Então a frente da tempestade moveu-se para a parte norte. Outro deslizamento de terra foi relatado No Vale de Susa. O incidente ocorreu no município Oks, na aldeia de Royers. As tempestades continuaram nos vales de Valle Orco e Lanzo. Como um lago, corpos d’água também transbordam Ceresol Real. READ 25 de abril em Portugal. Ponto Pedro Ayers Oliveira: Defendendo a Liberdade Democrática (G. Merligo)

Danos ao centro de Cervinia A estrada regional Valtournenche está devido a um deslizamento de terra Vale Cervinia fechado, isolando efetivamente o local turístico. “A alternativa reabrirá com trânsito de sentido único nas próximas horas”, anunciou a administração regional. Isso é um Efeitos do mau tempo que atingiu a região alpina, particularmente em Gagne, que ficou inacessível a partir das 20h15 devido aos fluxos de detritos do Epinal. O rio Marmor foi inundado Grandes danos no centro de Cervinia, as lojas também inundaram. Está em curso a dragagem do leito do rio e a primeira intervenção na cidade. Depois de ter sido encerrada durante a noite, a estrada regional que dá acesso à cidade foi reaberta esta manhã. Mais abaixo, no mesmo vale, em Antey-Saint-André, um acampamento foi evacuado e os hóspedes distribuídos em vários alojamentos.

Simplon Pass está fechado O Passo da Novena, que liga o Ticino ao Alto Valais, foi fechado na tarde de sábado devido a um deslizamento de terra. De acordo com Clube de Turismo Suíço (TCS), ocorreu um deslizamento de terra no topo da caminhada. Distúrbios semelhantes ocorreram em Farkha e Simplon.

Avaliação de danos Começa depois das inundações que atingiram várias partes do Vale de Aosta desde o final da noite de sábado contagem de danos. Atualmente para defesa civil regional Não há envolvidos ou desaparecidos envolvidos. PARA Gagne Eles foram realizados de 4 a 6 Duas intervenções de ambulância aérea Isto permitiu o resgate de uma família com uma criança pequena presa em Valnontey Três populações isoladas No Vale Urtier. A cidade permanece isolada porque a única estrada para chegar até ela, a Região 47 fechada por Ozein, foi fortemente danificada em muitos lugares, incluindo o município de Aymavilles. danos significativos Também na estrada municipal de Valnontey, falta luz e água.

Inundação do Dora Baltea Algumas inundações ocorreram devido à maré cheia do Dora Baltea. Eles estavam em Montjovet Duas famílias deixaram suas casas, para subir aos andares superiores; Em Issogne, o rio entre Fava e Fleuron inundou e algumas pessoas foram evacuadas para andares superiores. Atualmente, a estrada estatal 26 está por vezes fechada em Bard, Doñas e Champdepras e está a ser considerada a sua reabertura.

Monitoramento e recuperação Durante a noite, continuou a operação de vigilância e salvamento, envolvendo a Protecção Civil, Corpo de Bombeiros do Vale de Aosta, Brigada Florestal do Vale de Aosta, 118, Resgate Alpino do Vale de Aosta e forças e pessoal de aplicação da lei. e administrações dos municípios interessados.

Síria pede emergência “Desde ontem à noite estou em contato pessoal com os prefeitos das áreas afetadas: durante a tarde e a noite monitoramos o progresso dos distúrbios em algumas partes do Piemonte – Alberto Cirio, presidente da região, anuncia – Em frente ao Gran Paradiso, os danos mais graves foram registados na região de Canaves, nos vales de Orco e Lanzo, e na região de Macugnaga. A sala regional está operacional e os nossos técnicos estão de plantão e chegando às áreas afetadas para uma avaliação inicial dos danos, trabalhando com os municípios para identificar as primeiras intervenções de reabilitação de emergência. Estou em contacto com a região do Vale d’Aosta e falei ao telefone com Fabrizio Curcio, chefe do Departamento Nacional de Protecção Civil. Para reivindicar o estado de emergência». READ Serie A: Alsa Labe Napoli fecha temporada regular em 1º lugar Roma está a um passo dos oito finalistas, apesar da perda do Happy Car Champ

30 pessoas estão confinadas em campos Cerca de trinta pessoas ficaram presas em acampamentos no sopé da montanha

Rosa, território Vco, depois do mau tempo das últimas horas. lá

Em vários pontos do rio Anja o motivo é a descarga na margem do rio

Região dos Alpes Burgi. Prefeito de Macugnaga, Alessandro Bonacci,

“Não há emergência”, ressalta

“Não se mova e não saia” foi o chamado

Onde eles estão?” Bonacci relata que todas as pessoas foram avisadas

Organizações Institucionais, Provinciais e Territoriais”.



