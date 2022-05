Revisão da Huawei MateView Monitor

O huawei mate view monitor GT é uma tela de 34 polegadas de 21: 9 com um design super curvo 1500R e uma latência incrivelmente baixa. A tela também possui uma taxa de atualização de 165 Hz, permitindo exibir mais pixels horizontais do que uma tela de 1440p. O Mateview GT também está disponível em dois tamanhos diferentes, um sendo uma versão menor e mais compacta para viagens e a outra maior.

Huawei MateView Monitor

O huawei mate view monitorcomplemento para o seu escritório ou casa. Seus 71,6 cm (28,2) 3840 x 2560 pixels 4K Ultra HD LCD Silver Screen é uma escolha impressionante. Com 1,5 milhão de pixels extras sobre o padrão 4K, você poderá ver uma imagem muito maior e mais clara. Como em todos os dispositivos Huawei, a huawei mate view monitor está disponível a vários preços.

O monitor Huawei Mateview tem um acabamento prateado e uma liga de alumínio esbelta. Possui uma proporção de 3: 2 e uma proporção de tela / corpo de 94%. Ele também integra a conectividade NFC para que você possa projetar conteúdo sem fio a partir de smartphones compatíveis da Huawei. Possui alto-falantes gêmeos de 5 W com microfones duplos. O Mateview é uma ótima opção para um escritório ou laptop mais recente.

Tamanho

Se você está procurando um monitor com uma tela excelente, a Huaweis New Mateview pode ser exatamente o que você está procurando. A tela é um painel IPS com cor de 10 bits e é controlado por uma barra sensível ao toque abaixo da tela. Embora não tenha uma tela multitoque, ele responde a swipes e tapas duplos. Você também descobrirá que a qualidade da construção é impressionante.

O monitor Huawei Mateview vem com um painel IPS de 28 polegadas, fornecendo resolução 3840×2560 4K+. Possui uma delta baixa de dois e um tempo de resposta de 8ms. Possui certificação HDR400 também. E suporta carregamento rápido. Também é muito compacto, com apenas 7,7 mm de diâmetro. Apesar de seu tamanho, ainda é uma ótima opção para os entusiastas da multimídia.

Conectividade

O monitor de visualização do Huawei Mate tem uma tampa traseira magnética. A tela tem 9,3 mm de espessura, tornando -a extremamente fina. Sua tela também é feita de uma estrutura reconstruída, o que a torna mais durável e propensa a desgastar. Seu caminho de áudio é otimizado com um módulo de ajuste algorítmico para garantir um som de alta qualidade, enquanto uma grelha de 5.920 buracos fornece ingestão de ar. Uma matriz de microfone dupla permite a coleta de som de campo distante.

Em termos de conectividade, o MateView suporta conexões USB-A e USB-C. Esse monitor também suporta conexões sem fio, o que significa que você pode projetar sem fio do seu dispositivo inteligente para o seu Huawei MateView. Além desses recursos padrão, o Mateview Monitor possui uma porta USB-C para carregar seu dispositivo móvel. Como resultado, é compatível com todos os tipos de dispositivos modernos, incluindo o MacBooks.

Gama de cores

O monitor de visualização Huawei Mate vem com uma tela na tela que permite alterar o modo de cor e ajustar a gama de cores. Ele também tem um design impressionantemente esbelto. A moldura da tela é incrivelmente fina e o brilho das telas muda com seus movimentos, incluindo torneiras únicas e tapas duplas. No entanto, o brilho da tela tende a ser menor nos extremos do que você poderia esperar. Isso pode ser uma pequena queixa, mas é uma desvantagem significativa quando comparada aos monitores mais convencionais.

O monitor Huawei Mateview é certificado para atender ou exceder os padrões DCI-P3 para precisão de cores. Ele também suporta HDR400 e VESA DisplayHDR 400, o que significa que você pode usá-lo para entretenimento em vídeo de alta definição. O dispositivo também possui uma ampla gama de cores, para que os designers gráficos possam ter certeza de que seu trabalho ficará ótimo nele. O brilho da Huawei Mate também é alto o suficiente para permitir que você assista filmes em alta definição.

Projeção sem fio

O recurso de projeção sem fio no Huawei Mateview é uma ótima maneira de conectar seu smartphone e PC sem o uso de cabos ou fios. Para usar a projeção sem fio, tudo o que você precisa fazer é tocar no seu smartphone Huawei na área de detecção na tela MateView.

