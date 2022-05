Huawei Watch GT Runner, GT 3 Series e GT 2 Series Smartwatches

Se você estiver interessado em comprar um smartwatch, deve estar ciente dos recursos dos diferentes modelos do Huawei Watch. Listados abaixo estão alguns dos recursos do Huawei Watch GT Runner, GT 3 Series e GT 2 Series. Continue lendo para descobrir qual deles melhor atender às suas necessidades e preferências. A Huawei tem duas marcas que competem no mercado do Smartwatch. Eles são honra e Huawei. Ambas as empresas fabricam vestíveis e produtos econômicos. Os smartwatches da Huawei compartilham uma contraparte com a honra.

Huawei Watch GT Runner

O smartwatch huawei é feito com velocidade em mente. Possui um design arejado e respirável, graças à sua construção escavada. Ele também possui uma coroa de liga de titânio de grau de aeronaves que cria um forte design leve de cerca de 38,5 g.O Huawei Watch GT Runner Smartwatch está disponível em duas cores: preto e prata.

O Huawei Watch GT Runner Smartwatch direcionado a corredores e atletas profissionais. Diz -se que fornece informações precisas sobre sua frequência cardíaca, distância coberta e ritmo. Espera -se ter um design circular com uma coroa rotativa, embora você também possa encontrar um botão tradicional. Também é provável que apresente sensores e suportem um método proprietário de carregamento sem fio.

Huawei Watch GT 3 Series

O Huawei Watch GT 3 Series SmartWatch está disponível em dois modelos diferentes, o GT 3 e o GT Runner. O GT 3 apresenta um desempenho aprimorado da bateria com baixo consumo de energia, combinando desempenho estendido da bateria com baixo consumo de energia. Sua duração da bateria é impressionante, com o modelo de 42 mm, com até duas semanas de duração da bateria. O GT 3 não é um dispositivo médico e não se destina a fins de diagnóstico.

O GT 3 também apresenta o widget de bem -estar digital da Huaweis Shamrock Digital. Esse recurso mostra o quão saudável você é, mostrando uma folha crescente à medida que atinge seu objetivo de vida saudável. Ele também possui monitoramento da freqüência cardíaca, rastreamento automático de atividades e medições contínuas da temperatura da pele. O relógio pode até sincronizar a freqüência cardíaca com o equipamento de fitness, para que você possa acompanhar seu progresso e melhorar seu desempenho. Este smartwatch é um ótimo companheiro para quem se exercita regularmente.

Huawei Watch 3 Series

O SmartWatch da Huawei Watch 3 Series pode medir sua frequência cardíaca, contagem de etapas e intensidade do treino. Com exibições de dados transparentes, pode ser uma ótima maneira de monitorar seus níveis de condicionamento físico e treinar efetivamente. Em vez de contratar um personal trainer, você pode simplesmente usar o Huawei Smartwatch e obter todos os dados necessários. Os dispositivos GPS confiáveis permitem acompanhar sua localização e acompanhar seu progresso. É também uma excelente ferramenta para ajudá -lo a permanecer no caminho certo enquanto estiver correndo ou andando de bicicleta.

Huawei Watch GT 2 Series

O smartwatch da série Huawei Watch GT 2 está equipado com monitoramento da freqüência cardíaca e GPS para malhar. Ele também suporta notificações de mensagens e suporta até 50 mensagens SMS por dia. Um berço para cobrar o smartwatch também está incluído. Seus ímãs rápidos permitem carregamento rápido. O relógio pode ser usado como um alarme e também pode ser usado como lanterna. O relógio tem uma caixa impermeável, que é uma grande vantagem.

O novo modelo possui um diâmetro de 46 mm e uma tela com 1,4 polegada de largura. Ambos têm uma tela AMOLED. As telas nem sempre estão ligadas, mas você pode alterá -las para a espera alterando as configurações no relógio. A duração da bateria é impressionante, pois pode durar até duas semanas quando totalmente carregado. E o design GT 2S do Watch é elegante e elegante. O novo relógio pode ser combinado com outros wearables da Huawei, para que você ainda possa usar o dispositivo sem se preocupar com sua fonte de energia.

