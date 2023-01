Jovem israelense esfaqueada, procuradoria investigada por tentativa de homicídio – Crônica

Abertura do Ministério Público de Roma Um caso de tentativa de homicídio Em conexão com o esfaqueamento de uma mulher israelense de 24 anos dentro da estação Termini na noite de 31 de dezembro. O documento, coordenado pelo deputado Michael Prestipino, foi aberto após Polfer enviar o relatório inicial. Neste momento, com base no que foi apurado, nenhum promotor antiterrorismo está envolvido neste assunto.

A mulher afirmou posteriormente que não conhecia o agressor e que ninguém havia notado que ela estava sendo seguida.

história

Esfaqueada várias vezes no dia de Ano Novo na estação Termini de Roma, possivelmente em uma tentativa de assalto: uma mulher israelense de 24 anos agora está estável, mas na unidade de cirurgia de emergência da Policlínica Umberto I. Polfer investiga o caso.

Os fatos teriam ocorrido quando a jovem estava em frente a uma máquina de bilhetes em uma estação romana, talvez no caminho de volta para Fiumicino. Em seguida, um homem atacou com uma faca e fugiu. A menina foi socorrida pelo 118 e encaminhada ao hospital. O jovem de 24 anos chegou à Poli Clínica com várias facadas. Um dos tiros rompeu seu fígado e ele passou por radiologia intervencionista ontem à noite.

A mulher também foi ferida no pulmão, mas de forma menos grave. Ele foi internado para uma cirurgia de emergência. Suas condições são estáveis, mas o prognóstico permanece confidencial. Agora Polfer está trabalhando para reconstruir a mecânica exata do que aconteceu.

Entretanto, está a circular nas redes sociais um vídeo que mostra o sucedido, publicado por um utilizador e a localização (‘termini’) captada pela câmara, com data e hora de 31 de dezembro de 2022. , 21,45 é exagerado. Vemos um homem magro, vestido com roupas escuras, máscara cobrindo o rosto e chapéu com capuz; Ele tem um envelope azul na mão. O homem agredido é visto por trás, vestindo uma mochila vermelha, aparentemente com a intenção de olhar para algo na parede à sua frente. O homem parece se aproximar dela por trás e colocar o braço em volta do pescoço dela, talvez desferindo um primeiro golpe nessa ocasião.

A vítima é arremessada ao chão e em seguida aparece para tentar reagir levantando-se e tentando atingir o homem. No entanto, com a mão direita, ele desferiu um segundo golpe. Nesse momento, a menina se afasta segurando as mãos com força contra o abdômen, enquanto o homem corre na direção oposta, enfiando o que tem na mão direita em um saco azul.

Esfaqueado em Roma, Termini: israelense de 24 anos se radicalizou