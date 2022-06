Gas Russia, Draghi pede um Conselho Europeu extraordinário em julho

O primeiro-ministro Mario Draghi perguntou Convite para uma Cúpula Extraordinária de Energia em julho, Enquanto o Conselho da Europa estava acontecendo em Bruxelas. Evidências do palazzo ciki nos informam. A posição de Drake será apoiada por outros países, incluindo a França. É responsabilidade do presidente Charles Michael convocar a cúpula. O pedido de Draghi para uma cúpula extraordinária também foi confirmado por fontes da UE.

Consulte Mais informação

A decisão do primeiro-ministro de pressionar por uma cúpula extraordinária que não era esperada até ontem, Isso pode ser devido à necessidade de acelerar o tempo: Um alto funcionário da UE observou ontem que “setembro-outubro” é um momento de tomada de decisões com base na energia. Mas Depois do verão já se aproxima a estação fria, quando aumenta a demanda por gás para aquecer residências, Os estoques precisam ser preenchidos no verão e com os preços atuais, não é fácil. Portanto, o Primeiro-Ministro decidiu tentar todas as oportunidades Acelerar o processo de tomada de decisão da UE Isso corre o risco de mudar muito lentamente em comparação com as necessidades do país (com o calor do verão, os apagões não são calculados nos dias de hoje em grandes cidades como Milão).

O secretário do Pd Enrico Letta também salientou a necessidade de Bruxelas Vá “para a frente” no telhado dos preços do gás: Alguns países, como Alemanha e Holanda, se opõem, mas em uma carta a Kiev de Tróia, Olaf Scholes, Emmanuel Macron e Klaus Johannes, ficou claro que a Rússia poderia influenciar os cortes da Gazprom, citando razões técnicas. Produto personalizado. Apesar de reduzir temporariamente o fornecimento para Moscou, Alemanha e Itália, não reduziu suas receitas, e os preços do gás no mercado dispararam imediatamente.

Como esperado ontem, foi inserido um parágrafo nas Decisões sobre a Situação Econômica do Conselho da Europa, que se refere explicitamente aos resultados das cúpulas de 30 e 31 de maio. Possibilidade de introduzir um limite nos preços do gás. “À luz do uso do gás como arma pela Rússia – lê-se no texto – e recorda os resultados de 30 e 31 de maio. O Conselho da Europa insta a Comissão a continuar seus esforços para garantir o fornecimento de energia a preços acessíveis.” .

Alemanha – A Alemanha entra na fase de ‘alarme’ de um plano de emergência de gás. “Estamos em uma crise de gás e o gás agora é um recurso raro”, disse o ministro da Economia alemão, Robert Hebeck, nesta manhã, anunciando a implementação da fase de alerta do programa de emergência de gás na Alemanha, que está se aproximando do país. Distribuição de ração, devido ao corte na distribuição russa. “Mesmo que os suprimentos de gás estejam sendo comprados no mercado e tenhamos estoques, a situação é séria e o inverno está chegando”, sublinhou o chefe de economia de Berlim, “são os fracassos da última década”. “Isso nos causou essas dificuldades” em reduzir a dependência de suprimentos russos.

França – A ministra francesa de Mudanças Energéticas, Agnes Pannier-Runacher, prometeu à França que “a Rússia pode ficar sem gás” nos negócios da Bfm esta noite. “Como um todo, nos beneficiamos do gás natural liquefeito para que possamos prescindir do gás russo”, mas “prediz que todos os transportadores de GNL chegarão a tempo e que podemos proteger bastante nosso armazenamento estratégico”.

Além disso, o uso do gás “depende do clima no próximo inverno”, salientou o ministro que o inverno muito frio da França consumirá mais do mesmo. “Há muitas perguntas, o que significa que tomaremos as medidas máximas imediatamente e com antecedência”, disse ele, evitando ações como exigir que as empresas usem menos gás.

Holanda – Hollande não é “emocionalmente ou em princípio contra” a introdução do limite de preço do gás da UE, mas “achamos que não funcionará”, disse o primeiro-ministro holandês Mark Rutte à margem do Conselho Europeu. A faixa de preço do gás está “abaixo da estimativa”.