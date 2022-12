‘Apocalipse de Neve’ Ameaça a América, Temperaturas Caim para -57C; Atualizações » ILMETEO.it

Clima: ‘apocalipse de neve’ ameaça EUA, temperaturas caem para -57°C; Atualizações

Desastre de neve (apocalipse de neve na América)

Os americanos já a nomearam.“, está sozinho. Apenas os governadores de 7 estados declararam o estado de emergência precisamente; Uma série de nevascas, combinada com um vórtice polar canadense cada vez mais forte, já trouxe os primeiros efeitos para Wyoming.

o queda de neve Eles também chegaram ao norte Nova york, cerca de 2.000 voos domésticos e internacionais foram interrompidos e cancelados. Os meteorologistas locais já apelidaram a tempestade do século de “desastre de neve”. De fato, um evento dessa magnitude não é lembrado por pelo menos uma geração. Avançar Joe Biden Ele desceu ao chão para avisar o povo: “Este não é um dia de neve como quando éramos crianças, isso é um negócio sério“, em seguida, avisa: “‘Tenha cuidado, siga as placas, não é uma nevasca comum“.

É como viver em um filme famoso.”dia depois de Amanhã“, com um’frio repentino pode fazer Declínio Temperatura d20-30°C em algumas dezenas de minutos. Declínio se destaca +6°C a -16°C 55 minutos de diferença em Wyoming. Mesmo abaixo de -10°C em Dallas, Texas. Uma baixa louca de 30 graus Celsius também foi relatada Oklahomapassa por +7°C a -23°C Em apenas 90 minutos.

lá guarda Nacional Ele será usado em muitos estados, do Colorado a Connecticut, de Kentucky a Maryland, Missouri, Carolina do Norte e Oklahoma. inesperadamente Muitos também foram afetados devido ao mau tempo Para acidentes rodoviários causados ​​por estradas com gelo e ventos fortes. Mas vamos ver o que acontece nas próximas horas.

Natal Branco em Nova York. Na véspera de Natal, carga fria ultrapassará facilmente a Costa Leste Washington DC pendência baltimoreE passando por Nova york E FiladélfiaAté então Boston.

Assim, A Natal branco Cidades como Indianápolis (Indiana), Columbus (Ohio), Pittsburgh (Pensilvânia) têm temperaturas mínimas de -15/-20°C e Abaixo de -11°C em Nova York. A precipitação será limitada ao Lake District, já que fortes tempestades de neve varrem o oeste de Nova York, Pensilvânia e Michigan até o Natal.

e por dentro Itália? Primeiro, crie o protótipo necessário: Estruturas relacionadas ao continente norte-americano não afetarão o clima esperado na EuropaEstamos tão longe, afinal são mecânicas “locais”, ou seja, não podem abranger todo o hemisfério!

Até algumas horas atrás, o General Winter parecia ser capaz de levantar a voz novamente No final deste 2022As últimas atualizações de um tempo atrás vão quase na direção oposta: em suma, em vez de geada, pode haver muita chuva.

Vamos falar sobre isso novamente…