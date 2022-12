Véspera de Natal no Santuário de Maria Theotokos

Uma tempestade em agosto inutilizou a capela do castelo das Focolarinas de Lobbiano. A artista portuguesa Tina Figueiredo criou novos vitrais. Na primavera, a reconstrução do telhado será concluída

Festa dupla no Loppiano neste Natal, Um reduto do movimento dos FocolaresNa Diocese de Fiesole: Natal de Nosso Senhor E Igreja Maria Theotokos temporariamente reaberta. De fato, a primeira missa pode ser celebrada na noite de Natal após cerca de quatro meses de fechamento. Em 18 de agosto deste ano, uma forte tempestade causou grandes danos ao telhado, destruindo completamente algumas janelas e causando outros danos. O prédio está praticamente inutilizado. No entanto, o trabalho e a generosidade de muitas pessoas permitiram que a segurança do complexo, visitado pelo Papa Francisco em maio de 2018, fosse rapidamente restabelecida.

Uma igreja contemporânea dedicada a Maria Theotokos, uma palavra grega que significa Mãe de Deus. O projeto foi ampliado pelo Ave Arte Center liderado por Ave Cerquetti, que criou a obra em 2004. “A igreja – explicou o artista – em inspiração – imediatamente se ergueu como um plano inclinado que termina em uma torre sineira triangular. : Maria, o grande plano inclinado que conduz ao Deus-Trindade».

“A igreja pode ser reaberta com segurança – explicou o engenheiro Gaetano Parisi, do escritório técnico de Loppiano – porque todas as partes inseguras foram removidas e a verificação da subestrutura foi concluída, ou seja, nas grandes vigas, visíveis. dentro da igreja, nas vigas secundárias e terças Toda a estrutura sob o telhado destruída pelo vento Constatamos que não está danificada e pode garantir resistência às cargas devido ao vento e neve de acordo com a legislação vigente.

Outro fator permitido Temporariamente reaberto para o Natal O local foi no último dia 13 de dezembro Os dois vitrais foram refeitos pela artista portuguesa Tina Figueiredo. “Assim podemos garantir o uso da igreja até o final de março – garante a arquiteta Elena Di Taranto, do escritório técnico de Loppiano – porque no próximo mês de abril queremos iniciar as obras de reforma do telhado”.

Na véspera de Natal, o santuário será reaberto temporariamente, mesmo que o direito esteja inutilizável, mas no final de julho será “definitivamente devolvido – terminaram do castelo – com uma reconstrução completa para uso diário. Telhado. Por todos os cidadãos LoppianoAtenciosamente Feliz Natal A todos aqueles que esperavam por esta notícia e a todos aqueles que generosamente enviaram doações para o Complexo Theotokos.