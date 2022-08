Incêndio em Savona: mais 4 deslocados Grande explosão atrás da aldeia de Bastia. A gasolina para o Canadá chegou. Um advogado abre um arquivo

Incêndio florestal entre Villanova e Cisano Sul Neva

Savona – situação Planícies de Albenga afetadas pelo fogo Está melhorando, embora vários surtos continuem a se reativar. Felizmente, eles não estavam intoxicados ou feridos.

As operações de desligamento são complexas. A frente é desenvolvida em pontos críticos Na direção de Chisano sul Neva.

Pouco antes das 15h Atrás da aldeia de Bastia houve uma enorme explosão No concelho de Albenga, muito próximo do Aurelia Pis que liga Albenga a Alessio. Na região, graças à vegetação seca de meses de seca, pequenos incêndios recuperam repentinamente força nos pontos mais inesperados. A emergência continua assim. Felizmente, o combustível para os veículos aéreos esgotados chegou ao Aeroporto de Villanova, de modo que o Canadá e os helicópteros puderam reabastecer no local sem perder 40 minutos para chegar a Gênova.

A explosão ocorreu no final da tarde atrás da aldeia de Bastia, no município de Albenga

Dezenas de pessoas trabalham no site bombeiros e setenta voluntários de madeira. Helicópteros regionais e três canadenses, um dos quais veio de Olbia, estão envolvidos nas operações. Mais de 80 hectares de vegetação foram queimados durante esta hora.

O Ministério Público de Savona abriu um processo contra pessoas não identificadas por suposto incêndio criminoso.. O promotor Traversa aguarda o relatório do departamento florestal. As investigações estão em andamento sobre a origem do incêndio e, particularmente, se foi deliberadamente iniciado.

Pessoas deslocadas

Atualmente, apenas 4 pessoas (três adultos e uma criança) não podem voltar para suas casas. Dos cerca de 70 deslocados Ele passou a noite fora de casa para uma emergência de incêndio. Após o dia 14, Giacomo Giampdrone, Conselheiro Regional da Proteção Civil, inspeccionou Borgoverd no município de Villanova d’Alpenga, o que foi confirmado com o Prefeito de Savona e o Presidente da Câmara Municipal de Villanova d’Alpenga. “O 4 pessoas continuam desalojadas “Eu morava sozinho em um apartamento que foi completamente destruído, e outras três pessoas, da mesma família, moravam em cima do apartamento destruído e foram declaradas impróprias para uso”, palavras de Giampedrone.

Noite de sonho ruim

Esse passado foi um pesadelo para os moradores dos municípios de Arnasco, Villanova d’Alpenga e Ortovero. Bombeiros foram evacuados Um total de 70 pessoas da área ao redor do aeroporto de Villanova de Alpena, mas muitos deixaram suas casas voluntariamente. Quarenta pessoas Eles foram despejados da aldeia de Villaggio Borgomare: metade deles encontrou sua própria acomodação, enquanto os outros foram alojados em Palafiori em Villanova. Ontem mais 10 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas (três casas) porque foram ameaçadas de incêndio.

O salão de festas de Villanova de Alpenga recebeu dezenas de evacuados na noite entre domingo 7 e segunda 8 e continua disponível para quem precisar ficar durante a emergência (que pode durar até sexta-feira, segundo os bombeiros). Uma vez que a intervenção da parte superior do canadense foi interrompida, a casa estava em perigo de incêndio, pois várias explosões continuaram a reativar

A região informou pela manhã que trinta deslocados do município de Albenga voltaram para suas casas e desalojados. Fração Cosco Marinaverde E os moradores que vivem ao longo do rio em 453 Villanova – Ortovero Road foram a área não afetada pelo fogo.

O incêndio na região da Savona, o primeiro-ministro: "Esperamos que os trabalhos de extinção sejam concluídos até terça-feira"

Incêndio em Villanova d'Alpenga, situação na aldeia de Borgoverte

Raiva em Borgoverde: “Poderíamos ter feito mais”

Também há raiva entre os moradores de Borgoverde di Villanova d’Albenga, forçados a passar a noite fora de casa. Massimo Ginco, um dos moradores, culpa: “Poderia ter sido feito mais para conter o incêndio”.

Massimo Zinco, um dos desalojados pelo incêndio de Villanova d'Alpenga, culpa: "Poderia ter sido feito mais para travar o incêndio"

Monica di Carluccio, deslocada de Borgoverde, diz: “Ontem de manhã a brigada veio nos avisar e foi milagroso porque em poucos minutos houve um incêndio embaixo da casa. Eu dormi com um amigo e queria voltar hoje à noite para salvar as coisas mas eles não me deixaram Na nossa aldeia somos todos Fomos salvos.

Incêndio na floresta de Savona, imagens de chamas à noite em Albenga

Um susto no canil, mas “agora a situação está sob controle”

Um dos alertas foi que um incêndio pode ocorrer perto do canil Albenga em Enezi, mas a situação está sob controle. “Todos os nossos 29 cães estão bem, preparamos um plano de evacuação em caso de emergência e cruzando os dedos estamos seguros, embora bombeiros e voluntários estejam obviamente monitorando a situação, que está mudando a cada momento”, diz o comunicado. mulher proprietária do estabelecimento. Onde

O canil de Albenga está localizado na região do Enesi

Condição das estradas

Aurelia Bis direção Alaseo – Albenga (direção Génova) reaberta, Albenga – Alaseo (direção Ventimiglia) fechada; A autoestrada, por outro lado, permanece aberta em ambas as direções e não é afetada pelas chamas próximas. A região informa em nota.

O prefeito de Savona naquele lugar

Savona foi diretor de Enrico Gullotti Chegou a Albenga pelas 12h30 para se encontrar com os bombeiros e autarcas da defesa civil que combatem a emergência dos incêndios que desde ontem assolam as planícies. Giampedrone, Conselheiro da Defesa Civil daquele local.

Diretor de Savona Enrico Cullotti em Albenga para atender os prefeitos, bombeiros e defesa civil envolvidos na emergência de incêndio que atingiu a planície

Prefeitos: “Grandes danos”

“O que aconteceu ontem à noite Algo nunca visto antes. O fogo destruiu tudo e havia cenas de pânico por toda parte”, disse Pietro Balestra, prefeito de Villanova d’Alpenga. Aqui temos cerca de 70 deslocados – continua Palestra – muitos encontraram alojamento com familiares, outros estão hospedados. Alguns hotéis em Palafiori di Villanova e Alassio têm “quinze bombeiros trabalhando, cinco deles de Gênova, Piacenza, Cuneo, Turim e Bergamo.

“Já às 7 da manhã de hoje eles voltaram a funcionar Eu sou canadense”, diz o prefeito de Chisano sul Neva Massimo Nero.

“Canadare e helicópteros voltaram a voar, enquanto bombeiros e voluntários do solo continuaram as suas intervenções durante toda a noite – explica Ricardo Tomatis, autarca de Albenga – em que houve momentos. Chamas dezenas de milhares de metros de altura Eles também tocaram na área do centro de atividades. Muitas casas foram evacuadas por razões de segurança. Felizmente não houve feridos, mas os danos causados ​​pela área foram imensuráveis. Infelizmente, ventos fortes tornaram ainda mais difícil uma situação já muito difícil. Mas graças a voluntários, bombeiros e policiais, a situação está melhorando gradualmente, embora o fogo ainda esteja ativo.

Goldretty: “Desastre sem precedentes, danos econômicos graves”

“Além dos riscos vivenciados pelas pessoas – comentam Marcello Grenna, presidente da Coldretti Savona e Antonio Ciotta, diretor da Coldretti Savona – é importante o impacto econômico nas empresas agrícolas e floriculturas da região. Mais de oitenta e cinco hectares de plantas cultivadas e matos mediterrâneos queimados, já esgotados por incêndios florestais e episódios semelhantes. , que afetaram a região ainda nos últimos anos. Apesar dos esforços da brigada de incêndio, que está ocupada há dias com canadenses e helicópteros, as chamas estão queimando as planícies e aterrorizando o sertão de Ingano. O fogo ainda é extenso por todo o interior de Alpenga, com cerca de dez explosões em Ordovero, Villanova Arnasco e Senesi. Cisano Sul Também é de grande preocupação Neva, agora perto das chamas.Além das chamas e a fumaça resultante, as cinzas estão sendo sopradas por ventos fortes. Mesmo em , e alimentando-se apenas de estoques, ele se espalha pelas planícies e causa grandes danos até mesmo em vasos de plantas. Foi um desastre sem precedentes de todos os pontos de vista. Olivais e vinhas são destruídos por chamas até 20 metros de altura, deixando intocados campos, casas e áreas arborizadas. Tal situação é inaceitável, muitas pessoas perderam tudo o que investiram devido a negligência evitável.

Chamas à noite em Villanova d’Alpenga (foto de Barbera)