Via Leo, 130 milhões substitui o ataque do Milan – CalciomercatoWeb.it

Milan deve lidar com o interesse premente do Premier em Leo: os rossoneri venceram o ataque com 130 milhões

o Milão Pronto para defender o Scudetto vencido no ano passado. A equipe de Pioli está perdendo algumas peças importantes, Cassie Acima de tudo, mas também conseguiu vencer De KedelereUm dos maiores talentos do futebol europeu.

Os rossoneri partem de alguns fundamentos: Leo está entre os jogadores mais insubstituíveis do Milan, não importa o que aconteça no mercado. Uma conversa ainda é válida para os portugueses cujo contrato expira em 2024, o negócio tem uma cláusula de 150 milhões ou mais e é favorecido pelas empresas mais ricas do velho continente. Isto é especialmente assim Liga Premiada Isso representaria uma tentação muito forte para o atacante do Milan: se um dos grandes jogadores ingleses decidir pagar a cláusula, a única maneira de afastar Leo dos campeões italianos é que Maldini tenha orçamento suficiente. ataque

Mercado de transferências do Milan, golpe duplo com despedida de Leo

Aqui a despedida de Leo se transforma em uma oportunidade para o Milan. Substituir o português será o primeiro alvo, e os olhos podem recair no Leverkusen na Alemanha: Moussa joga aqui DiabetesO lateral-esquerdo de 23 anos, dada a sua idade e carácter, pode converter na melhor das hipóteses Leão. arrancá-lo Bayer Serão necessários cerca de 60 milhões de euros.

Um pouco mais servirá, porém, por favor Villarreal E dar Jeremy Pino façam pinos. Os espanhóis já abriram a venda de suas joias, mas pedem uma quantia de cerca de setenta milhões de euros. Uma estimativa não tão intimidante Milão Em caso de venda de Leo. Diabetes À esquerda, Pino à direita De Kedelere Um trio de médios ofensivos no centro com ideias, técnica e ritmo para envolver o centroavante Giroud, aparência E Ibrahimovic.