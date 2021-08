7.548 casos (1.409 na Sicília) e 59 mortes, hospitalização e cuidados intensivos estão em declínio. 3,1% de taxa positiva

Gov No Itália, O Boletim Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. De acordo com o Ministério da Saúde, foram identificados 7.548 positivos no teste Govt nas últimas 24 horas. Havia 6.076 ontem. Por outro lado, são 59 vítimas em um único dia, ante 60 ontem. Existem 244.420 tampões moleculares e antigênicos. Havia 266.246 ontem. A taxa positiva foi de 3,09% de 2,28% ontem.

Covid Lazio, Boletim: 442 novos casos positivos (+17) e 4 mortes. 134 infecções em Roma

Houve 4.502.396 casos e 128.914 mortes desde o início da epidemia. O número de alta e recuperados aumentou de 4.237.758 para 7.081 em relação a ontem, um aumento de 399 casos nas últimas 24 horas para 135.724.

Governo, Boletim: Diminuição de Hospitais

Na Itália, 499 pacientes foram internados na unidade de terapia intensiva Kovit, cinco a menos que ontem no balanço entre receitas e despesas. A internação diária, segundo dados do Ministério da Saúde, é de 34. Os internados com sintomas em enfermarias normais são 4.023, 13 a menos que ontem.

Veneto, o pico das epidemias

Avançar para as infecções e mortes Govt-19 em Venido nas últimas 24 horas, com 847 novos casos, totalizando 451.111, e 5 mortes, totalizando 11.673. Este número surge do relatório regional. Como a situação nos hospitais continua a diminuir, o número de pacientes positivos está atualmente aumentando para 12.537 (+99) hoje, com 212 internações em áreas não críticas (50) e 50 em terapia intensiva (-15). A incidência de casos nas trocas realizadas ontem em Veneto foi de 2,02%. Os exames realizados ontem foram 41.870, sendo 17.540 moleculares e 24.300 antigênicos.

Logio, as infecções estão diminuindo

Hoje, na Lazio, “há 442 novos casos positivos (+17) menos que na semana passada (-261 em comparação com quarta-feira, 18 de agosto) e 4 mortes (-2). Hospitalização 516 (-8), terapia intensiva 66 (-2), recuperação 702. Há 134 casos em Roma. A hospitalização e os cuidados intensivos estão em declínio. Assim é Alessio de Amado, Policlínica Universitária e Hospital Pediátrico Menino Jesus na conclusão da videoconferência de hoje do Grupo de Trabalho Regional para Covit-19 com o Conselheiro de Saúde e Comunidade e Integração em Saúde da Região Logio, ASL e Diretores Gerais de Hospitais.

Toscana, mais 7 morreram

De acordo com o relatório de 24 horas da região, houve 654 novos positivos (idade média de 38 anos) e outras sete mortes por doença covídea (idade média de 66,4 anos, um dia antes dos oito anos). O último número de mortos é de 6.993 em Florença (quatro), Prato (três) e na Toscana. O total na Toscana aumentou para 267.976 desde o início da epidemia (no dia anterior + 0,2%). 926 curaram em um único dia (com tecido negativo) e cresceram o dobro (+ 0,4%) em relação ao novo positivo, chegando a 249.151 (93% do total de casos). Atualmente positivo 11.832 hoje (baixa, ontem -2,3%). Destes, 419 foram hospitalizados (sete pendentes ontem, -1,6%) dos quais 40 estavam em terapia intensiva (menos de uma reserva). Outros 11.413 indivíduos positivos estavam sozinhos em casa, sem sintomas que necessitassem de tratamento hospitalar ou sem sintomas (ontem -272, -2,3%). 11.595 estavam em isolamento de confiança (-72 ontem, -0,6%) e foram isolados sob vigilância intensiva de ASL enquanto estavam em contato com a população afetada.

Lombardia, 605 novos casos

De acordo com um boletim de jornal publicado pela região da Lombardia sobre a disseminação do vírus corona, houve 605 novos positivos (1,5 por cento) em comparação com 39.028 trocas. A admissão em terapia intensiva está diminuindo, onde há 43 pacientes (-2 em relação a ontem), enquanto 340 (+11) não estão na unidade de terapia intensiva. O número total de mortos é agora de 33.892 (+5 em comparação com ontem).

Sardenha, um novo aumento em ações judiciais

A Sardenha caminha para o amarelo com uma nova ascensão e aumento de casos, sejam hospitalizados ou leves: todos os critérios avaliados pela sala de controle na sexta-feira para determinar qualquer rebaixamento, impondo novas restrições à ilha. De acordo com os últimos dados da Unidade de Crise Regional, de fato, com base nas 4.189 pessoas testadas, o Govt tem mais 487 positivos. Foram realizados 8.421 ensaios, incluindo moleculares e antigênicos, com taxa positiva de aproximadamente 5,8%. O número de pacientes internados nas unidades de terapia intensiva também subiu para 24 (+ em relação a ontem) e os internados na área médica: 225 (+ 1 em relação a ontem). Por outro lado, há 7.683 casos de isolamento domiciliar (+ 140 em relação a ontem). A idade entre os óbitos também foi reduzida, hoje um total de três: 2 homens, de 55 e 58 anos, moram na cidade metropolitana de Cagliari, e o de 92 anos mora na província de Sazari.

Calábria, aumento de novo hospital

O número de pessoas hospitalizadas na Calábria devido ao Govt ainda está aumentando. Mais dois pacientes no último minuto estavam em equilíbrio entre entradas e saídas tanto na área médica (127) quanto na unidade de terapia intensiva (12). Para a área não crítica, de acordo com dados da Agenas, a Calábria já atingiu o limite de ocupação de leitos de 15% ontem (novo indicador na coluna da zona amarela) enquanto a ressuscitação é de 6% (a participação é de 10%). Um avançado em infecções. Nas últimas 24 horas, foram identificados 349 (ontem 234) mas o maior número de tampões, variando de 2.273 a 3.805. A taxa positiva diminui de 10,29 para 9,17%. Na Calábria, por outro lado, nenhuma vítima foi registrada em 24 horas, elevando o número total de mortos para 1.301.

Emilia Romagna, 412 casos e 7 mortes

Emilia-Romagna tem 412 novos positivos para vírus corona, descobertos com quase 27.000 lenços umedecidos, e há mais sete mortes naquele dia, enquanto o hospital continua a ver um ligeiro aumento: mais um paciente na unidade de terapia intensiva, quatro em outros departamentos de Covia. Outros 354 casos curados, 14.887 casos ativos (+51), foram 96,9% isolados em casa. Hoje a idade média dos positivos é de 35 anos, 125 assintomáticos e em primeiro lugar nas províncias está Rimini com 78 novos casos, seguida de Modena e Ravenna (ambas com 44). Entre os mortos estão uma mulher de 91 anos da província de Piacenza, um homem de 90 anos da província de Modena, um homem de 83 anos e uma mulher de 92 anos da província de Bolonha, uma mulher de 81 anos da província de Ferrara, um homem de 82 anos da província de Ravenna e um homem de 78 anos de Ravenna. 55 pessoas foram admitidas no hospital na unidade de terapia intensiva e 410 estão em outras enfermarias do governo. Um total de 5.699.248 doses foram vacinadas às 15 horas; 2.607.745 pessoas completaram o ciclo de vacinação.

Campânia, 569 positivo

A taxa positiva na Campânia ainda está subindo, passando de 2,79% ontem para 3,55% hoje; Do total de 15.987 testes, 569 foram positivos. São 14 mortes (6 nas últimas 48 horas, 8 no passado mas foram registradas ontem), segundo boletim da unidade de crise da região. O emprego nas unidades de terapia intensiva reduziu as internações hospitalares em 18 e enfermarias normais em comparação com o número anterior de 20: de 366 ontem para 346 hoje.