Vírus Corona, 6 mortes na Calábria hoje, 118 recuperados e 500 novos casos positivos: padrão de internação hospitalar, boletim

18 de abril de 2021 16:26

Vírus Corona, hoje 18 de abril Boletim da região da Calábria

Estivemos na Calábria hoje 6 pessoas morreram, 118 curado e 500 Novo Casos positivos Vírus corona su 3.365 As pessoas são afetadas pelo pano. Nas últimas 24 horas na Calábria 14,85% Das disciplinas submetidas aos testes, pouco mais do que nos últimos dias. O boletim regional também apresentou as províncias dos novos eventos positivos de hoje, que estão divididos da seguinte forma:

242 Na província de Cosenza

158 Na provincia Reggio Calabria

50 Na província de Canterbury

42 Na província de Croton

8 Na província de Wipo Valentia

Número de casos na Calábria desde o início da epidemia 54,989 Pessoas Seu 679.431 Assuntos de teste. O percentual de positivo das subsidiárias é igual 8.09%. Na Calábria, eles também são afetados por tecidos 12,35 pessoas para cada positivo. Nenhuma outra região da Itália foi mais eliminada do que todos os eventos positivos. Este é o dado mais importante que atesta o número de tecidos realizados em comparação com a real propagação da infecção, e Em grande número em toda a Itália. Com esses dados, a Calábria é a região mais afetada da Itália.

O balanço patrimonial atualizado na Calábria até o momento é o seguinte:

Um total de 54.989 casos



938 pessoas morreram

39.983 curado

14.068 é atualmente positivo

455 (+2) Foi internado no hospital ( 3,23% )

( ) 50 (=) Foi internado em terapia intensiva ( 0,35% )

( ) 13.563 (+374) Solidão em casa ( 96,41% )

eu 54,989 Quase A região da Calábria está dividida em 5 províncias da seguinte forma:

Reggio Calabria 18.845 casos : 266 pessoas morreram , 16.480 curado , Ala 105 em GOM, Ala 27 em Gioia Duro, Terapia Intensiva 11, Isolamento de casa 1.956.

: , , Ala 105 em GOM, Ala 27 em Gioia Duro, Terapia Intensiva 11, Isolamento de casa 1.956. Cosenza 17.963 casos : 426 Morto , 10,204 Curado , AO Ward 109, Rosano Ward 34, Agri Garrison 17, Cedro Ward 30, Field Hospital 0, Intensive Care 17, Home Isolation 7.122.

: , , AO Ward 109, Rosano Ward 34, Agri Garrison 17, Cedro Ward 30, Field Hospital 0, Intensive Care 17, Home Isolation 7.122. Cadensaro 8.143 casos : 110 Morto , 5.020 curado , Ward 55 em A.O. de Cuttack, Ward 11, A.O. em Lamezia Termin P.O. 19 em Mater Dominion, 18 em terapia intensiva, 2.910 em isolamento domiciliar.

: , , Ward 55 em A.O. de Cuttack, Ward 11, A.O. em Lamezia Termin P.O. 19 em Mater Dominion, 18 em terapia intensiva, 2.910 em isolamento domiciliar. Croton 4.979 estojos : 60 pessoas morreram , 3,785 Curado , Ward 32, solidão em casa 1.102.

: , , Ward 32, solidão em casa 1.102. Wipo Valentia 4.683 caixas : 76 Morto , 4.185 Curado , Ala 16, solidão em casa 406.

: , , Ala 16, solidão em casa 406. 376 casos de fora da região e do exterior: 309 Curado , Solidão em casa67.

Aqui está um mapa de tendências de novos casos de epidemias diárias na Calábria:

Observação: O total de casos Cadenzaro incluiu lições de outras estruturas e províncias que foram expulsas ao longo do tempo. Deve-se notar que dois pacientes de outras províncias foram admitidos na Policlínica Germaneto. Os mortos são indicados na província de origem, mas não naquela onde ocorreu o falecimento. Este número não inclui o número de pacientes de Bergamo transferidos para Cunningham, mas sim o número de infecções obtidas após contato com os dados da Defesa Civil Nacional.