Roma, adeus Fonseca? Os portugueses explicam os motivos do nocaute

Assim que sua equipe perdeu o jogo contra o Torino de David Nicola, ele interveio Palo Fonseca, treinador da Roma Para os microfones oficiais do Club TV.

Roma, adeus Fonseca: Palavras do técnico após o jogo com o Torino

Kialoros cai no campo de ‘Grande Torino’ contra a equipe de David Nicola. Estas são as palavras recolhidas pela nossa equipa editorial a respeito da intervenção do treinador da Roma, Palo Fonseka. Fala-se em despedir-se do treinador português: “Este é um jogo muito estranho, poderíamos tê-lo coberto na primeira parte, não o fizemos. No segundo tempo, o Torino jogou melhor do que nós e mereceu a vitória.

Mudamos muitos jogadores desde o jogo de quinta-feira na Liga Europa. Sabemos que podemos ter problemas. Considerando a ausência, alguns deles estavam muito cansados ​​após o empate com o Ajax. Mesmo que não haja nada para jogar sem todos, isso nunca deve acontecer novamente.

Roma, adeus Fonseca: “Campeões são muito difíceis agora“

Roma, agora chegar aos quatro primeiros é ainda mais complicado para Fonseka. Vemo-nos no Shakhtar Donetsk: “Temos que continuar. Ir para a Champions League é difícil, embora a matemática ainda esteja do nosso lado. Agora precisamos focar no campeonato. Atlanta? Vai ser mais um jogo difícil e esperamos recuperar alguns outros elementos-chave da equipa“.

Roma, adeus Fonseca: Burning Knock Out

Roma, adeus Fonseca? O nocaute que veio hoje foi certamente inesperado pelo clube Kilorocci, que não esperava depois de chegar às semifinais da Liga Europa, empatando com o Ajax nas Olimpíadas de Roma.

A posição do treinador não está em questão neste momento, mas é claro comoO adeus ao Fonseka no final deste campeonato é agora o fim previsto.