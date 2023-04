Benfica, Schmidt irado: ‘Tal como na primeira mão tivemos uma grande penalidade clara. var? Então eles também podem deletar’ | Liga dos Campeões

O benfica Adeus na Liga dos Campeões, empate em 3 a 3 em San Siro não é suficiente para superar a derrota no jogo de idaentre. No entanto, a queixa do português foi que o treinador do Aguas, Roger Schmidt, reclamou do árbitro na conferência de imprensa: “Estou um pouco desiludido porque mostrámos que acreditámos nisso, e depois de sofrer o primeiro golo foi muito difícil porque as coisas complicaram-se. A atitude e a concentração foram ótimas, nos 90 ‘fomos como o Inter.” Jogamos bem contra um time melhor na defesa dentro da área. Faltou algo no terço final do campo, não criamos limpo remates. Infelizmente não conseguimos’ a decisão do árbitro foi muita sorte, conseguimos uma grande penalidade clara como na semana passada. Não quero reclamar, representámos bem o Benfica na época internacional. Talvez nós “Sentimos a responsabilidade e tem que usar o engano numa mentalidade forte. Os próximos seis jogos para ganhar o Campeonato de Portugal”.

O Benfica pode fazer mais? – “Não faz sentido começar a atacar sem igualar todos. Tivemos 90′ para fazer dois golos, depois 70′ para fazer 3 mas a abordagem foi muito boa. Tivemos uma boa situação, fizemos 3 golos, mas o o problema foi que deu três fora. Estávamos no nosso estádio. Desperdiçamos uma oportunidade, no jogo de ida, fizemos uma partida ruim e o Inter aproveitou isso.”

Não existe plano B – “Já respondi a esta pergunta, acredito nos jogadores, mas há aqueles que estão mais habituados a jogar e que ganharam muitos jogos juntos. Somos um clube grande, mas também com um orçamento pequeno.”

O Inter pode vencer os campeões? – “Ele pode chegar à final com certeza porque é um jogo aberto contra o Milan. São dois grandes times do outro lado do placar, mas em uma partida tudo é possível: eles terão uma chance”.

Não derrotado, mas eliminado – “As estatísticas são muito boas, não só no exterior, mas também em casa. Mostramos coragem, esse é o nosso DNA, por isso conseguimos vencer muitas partidas no exterior. Minha filosofia é estar em atividade lá. Eles têm mais chances de vitória. Os jogos contra o Inter ficaram empatados. , hoje também mostraram muita qualidade individual, mas tivemos azar com o árbitro: não sei porque o VAR não ligou para revisar o pênalti em Aursnes. coisa no jogo de ida com o pênalti sobre Gonzalo Ramos. Para mim podem anular o VAR porque não adianta”.

Girar mais jogadores? – “Vamos ver, todos podem garantir um lugar entre os onze titulares. Não tenho preferências, os jogadores decidem pelo seu desempenho”.