Acidente A4, homem ao volante sob efeito de drogas e remédios, sem frear: “como dirigir com os olhos vendados”

Um passeio louco: «O motorista não vê o pedágio ou dirige às cegas» dizem os pesquisadores. Ou talvez quem o dirigiu Distraído por telefone. Por isso, o advogado Paolo Filippini ordenou confisco de telefone celular O ítalo-marroquino de 39 anos na noite entre sexta e sábado Ele matou Laura Amato, 54, e sua amiga e colega, assistente social e de saúde Claudia Targoni, 59. Testes de computador no smartphone vão agora esclarecer se o motorista estava usando o telefone naquele momento na estrada por mais de dois quilômetros e com que frequência ele usou o telefone. As câmeras o capturam ziguezagueando entre os motoristas. Ativou o dispositivo.

No entanto, a questão fundamental gira em torno de que Exames de urina e sangue foram realizados em San Carlo E a condição do homem de 39 anos provavelmente se deteriorará nos próximos anos. Nos primeiros resultados, foram detectados vestígios de Thc, substância ativa da cannabis, e benzodiazepínicos. Os investigadores estão verificando o histórico médico do homem de 39 anos. Na última quinta-feira, véspera do acidente, Ele foi internado na ala psiquiátrica de um hospital perto de Piacenza. O homem mora em Pontenure com sua esposa. Que ela é uma “Distúrbio nervoso grave» Para convencê-lo a vir ao hospital. Durante a investigação do acidente, agentes da Stratdale Pegou a pulseira do hospital Os dados de um homem de 39 anos representam com precisão a internação em psiquiatria.

Agora o advogado pediu para obter os registros médicos de CDescubra se ele teve alta pelos médicos do hospital ou se saiu às escondidas. Tudo o que foi confirmado até agora é que o homem de 39 anos arrancou a pulseira do carro. Mas o que ele estava fazendo em Milão às 14h30? Ninguém sabe. Sua história médica inclui outros episódios psicóticos. No entanto, nunca se submeteu a tratamentos de saúde obrigatórios (Tso). ou sua licença foi revogada. Em caso afirmativo, deve-se entender se foram prescritos e administrados por médicos do hospital Benzodiazepínicos Ou se o homem está em tratamento com esses medicamentos há algum tempo Efeito perigoso na condução. Os riscos são ainda maiores quando se somam os efeitos das drogas psicoativas maconha. O Mistura de ingredientes Poderia ter tido consequências desastrosas. READ “Hoje 1.043 infecções, nova onda irregular”

Agora com 39 anos Internado em um hospital psiquiátrico em San Carlo, Ele não ficou gravemente ferido no acidente, mas seu estado mental ainda é definido pelos médicos como complexo. lá esposa Ela ouviu e reconstruiu episódios anteriores da crise. Mas agora também serei questionado médicos que o visitou e o terapeuta. As autópsias dos corpos de Laura Amato e Claudia Targoni serão realizadas nos próximos dias. Ambos morreram instantaneamente no acidente. Com o impacto, o carro deles foi arremessado a quase cem metros do pedágio.

Eles voltavam de uma festa de aniversário de Laura, que fez aniversário no dia 25 de janeiro, e decidiram comemorar em uma boate em Milão. Ele, dois filhos, trabalhava como Oss na Clínica Macedonio Melloni, sua amiga Claudia, quatro filhos, na Fundação Colleoni em Castano Primo. “Eu não sei o que dizer, exceto que todos nós temos mais mil aventuras para desfrutar juntos, como você nos ensinou”, ela continuou. filha Roberta —. Você é mãe, pai, amigo, irmã, tia, você é o nosso mundo. Nós vamos te amar para sempre, mãe.”

