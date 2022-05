Cristiano Ronaldo du Roma, Sonho Proibido: Porque os portugueses não conseguiram alcançá-lo

O boato de que Cristiano Ronaldo poderia vir a Roma provocou os fãs, mas o sonho se tornou realidade (quase) impossível.

A emoção generalizada é alta em Roma depois de vencer a liga da conferência. A primeira Copa Continental, realizada 60 anos depois, deu uma nova vida à cidade. José Mourinho Estátua de fãs mais do que nunca, e A empresa continua a ser apreciada Afinal, porque o primeiro plano permitiu que Roma crescesse enormemente.

Kialorosi está sonhando agora. Seus jogadores e o técnico da Louisiana acreditam que podem abrir um ciclo, mas precisamos de uma estrutura mais sólida em campo. O gerente de mercado de câmbio Diego Pinto está pronto, mas as expectativas são altas. Os torcedores estão gritando por Palo DipalaNão renovará o contrato com Juventus. A partir de “Embaixador” No entanto, atenção ainda mais sensacional veio.

Cristiano Ronaldo du Roma, é um sonho tornado realidade

De acordo com o jornal do Capitol, a liderança cigana também está pensando Cristiano RonaldoFoi um ano muito difícil Manchester United. Sonhar, honestamente, no entanto, parece improvável. No entanto, CR7 tem um contrato de dois anos com os Red Devils, com um salário de cerca de 23,45 milhões.. Era necessário trazê-lo de volta à Itália e, além disso, negociar com os britânicos que não o venderiam pelo preço de venda.

Finalmente, há o lado puramente esportivo e competitivo. Por causa dos rumores de que Ronaldo quer mudar o ventoUm ano depois que eles voltaram, basicamente preocupados Maus resultados para o Manchester United. Este último apenas se classificou para a Liga EuropaA mesma partida que vê o protagonista no próximo ano Roma.

Mas a lenda portuguesa voltou a marcar mais de 20 golos este ano e ainda se sente competitivo. E assim por diante Isso é realmente impossívelRede de negações sensacionais, O salário do clube, que não garantia a Liga dos Campeões, foi reduzido. Atualmente, As estradas em que ele podia viajar eram muito poucasE Roma não estava entre eles.