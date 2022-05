Pensões, Parte 41: Veja como funciona e quanto custa

Ouça a versão em áudio do artigo

Após vários meses de silêncio, a frente previdenciária está reabrindo para a maioria. A Cota 102, também conhecida como Cota 41, será acionada a partir do início do próximo ano. No registro. Opção atualmente oferecida apenas a determinados tipos de trabalhadores, como os “prematuros” e engajados em medidas drásticas, e é substancialmente compartilhada pelos sindicatos, mesmo como alternativa à hipótese de aposentadoria de 62 anos. Era. Mas a ampla aceitação dessa medida terá um pequeno impacto nas finanças públicas, pelo menos segundo simulações do INPS, que contabilizaram mais de R$ 4 bilhões em gastos no primeiro ano e mais de R$ 9 bilhões na última década.

O que é Cota 41?



Talvez possamos falar um pouco errado sobre “cota 41” porque neste caso a exigência de dados pessoais não está incluída em uma das contribuições, que é o único parâmetro de referência. A pensão será concedida no pagamento de 41 anos, independentemente da idade.

Descanso precoce normal



Atualmente, existe uma rota de saída antecipada “normal”. Permite trabalhadores que tenham sido pagos há pelo menos 42 anos e 10 meses, e trabalhadores que estejam a contribuir há 41 anos e menos de 10 meses.

Cota 41 Casos já antecipados

Por mais de cinco anos, houve alguns casos em que a alocação 41 já foi antecipada. Os beneficiários, em 31 de dezembro de 1995, têm contribuições antes dos dezenove anos (chamados “adiantamentos”) que podem reivindicar pelo menos 12 meses de pagamento e se encontram em uma das seguintes condições: desempregados e desempregados há pelo menos três meses; Cuidador de familiar com deficiência grave há pelo menos seis meses até ao segundo grau; Mais de 74% do público com deficiência; Aqueles que se submeteram a atividades rigorosas ou pesadas por pelo menos sete anos nos últimos dez anos, não menos de seis anos nas últimas sete atividades de trabalho.

Infps custou mais de US$ 4 bilhões no primeiro ano do Share 41

Em 2021, o INPS estimou o custo de uma extensão em larga escala da Cota 41: mais de US$ 4 bilhões no primeiro ano de “implementação” e depois mais de US$ 9 bilhões no último ano do curso de dez anos. E por isso o governo sempre foi frio diante dessa hipótese. Pasquale Tridico, presidente do INPS, repetidamente defendeu outra proposta, usando qualquer salário a partir dos sessenta e sete anos, com a intenção de permitir aposentados de 63 a 64 anos, com apenas uma parte da bolsa. . Nesse caso, o custo seria superior a R$ 400 milhões no primeiro ano. Mas a liga sugere que o custo adicional para a cota 41 será menor do que o estimado pelo INPS, e continuará implementando essa medida.