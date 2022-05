Liderando Gouveia, Migliozzi lidera em quinto. Six Asuri Pass the Cut – OA Sport

A segunda rodada do Aberto da Holanda terminou no Bernardus Golf Course em Chromeworth, na Holanda. Obrigado aos portugueses por uma volta de 66 pancadas Ricardo Cueva lidera a tabela com 10 pontos. Na sua carta estão 6 pombos (incluindo os 18 que lhe deram o primeiro lugar) e uma águia invulgar no PAR 5 do buraco 12.

O melhor protagonista do dia foi o chinês Hodong Li, O segundo foi baleado na cabeça. A volta Unreal de 63 tempos, a melhor de sempre, foi decorada no mesmo buraco que o português, com oito pássaros e uma águia. O inglês Matt Wallace e o polonês Adrian Meronk estão em terceiro lugar com -8.

Vemos também o azul Guido Miglios no grupo de cinco jogadores em quinto lugar, Pode finalmente acontecer novamente em dois dias consecutivos. Na volta de 68 tacadas consegue 16 posições e permite ir para -7. finlandês com ele Mico Gorhonen, Francês Victor PérezInglês Jack Sr. e australiano Ryan Fox. Um dia inesquecível para o presidente de ontem, senhorio que perdeu 18 lugares na volta de 3 tempos sobre o PAR, e Justin Lloyd.

Além do já mencionado Migliozzi, há cinco Azzurri que conseguiram cruzar o corte. 29º lugar para Andrea Pavan e Lorenzo Cockley, ambos ligeiramente derrotados após a excelente primeira volta. Francesco LaBorte e Eto’o Molinari ficaram em 39º e 49º, respectivamente. Nino Pertacio também foi salvo, 65 -1 a -1, apesar do medo de boogie no último buraco. Renato Barador foi o único italiano a não sair da corrida, terminando mais uma rodada acima do PAR e não passando de 125º.

Foto: LaPresse