Nas próximas horas, a temperatura de Honeyball cai; Os primeiros sinais de uma mudança importante na noite ILMETEO.it

Clima: Nas próximas horas, a temperatura de Honeyball cai; Os primeiros sinais de uma mudança significativa à noite

Altere o ciclo geral nos próximos dias. Chuva, trovoadas e arrefecimento regressam

Tempo previsto para as próximas horasO clima quente e bonito que o Anticiclone Africano nos dá nestes dias canibal Sua hora agora está contada. Alguns contratempos já foram destacados nas últimas 48 horas, mas as coisas se voltarão para mudanças cada vez mais importantes.

Mas o que acontece na atmosfera e, sobretudo, como a situação se desenvolve nas próximas horas? No norte da Europa, vemos uma vasta e ativa área de furacões que consegue empurrar ar fresco em direção às nossas latitudes. Vórtice de furacão pequeno Durante esta hora ele navega da costa da Tunísia para o mar perto de duas grandes ilhas.

Dentro A próxima hora De fato, esperamos um ambiente bem diferente com nuvens alternadas e personagens generosos nas regiões centro-sul. Algumas chuvas podem trazer umidade para o sul da Sardenha e à tarde para as montanhas dos Apeninos, especialmente a parte central.

Preste atenção na temperatura, pois ainda estará quente.

Esperamos mais luz solar em outras partes do país, pois produz apenas referências extraterrestres perto das montanhas alpinas e pré-alpinas e partes dos setores dos Apeninos da Ligúria e Tucson-Emilian. Em vez disso, ao focar entre a tarde e a noite, não só choverá na região do Tirreno do centro, mas também começará a se intensificar nas regiões do nordeste. O ar frio de Bora Isso causará as primeiras tempestades severas em alguns cantos de Trivandrum.

Será um pioneiro de um decisivo Mudança rotacional Comum entre Sábado 28 e Domingo 29 Ele cobrirá muitas partes do norte e centro com chuva, ar fresco e trovoadas, pondo fim a esse calor incomum e definitivo fora de temporada, pelo menos por enquanto.