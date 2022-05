Na 3ª rodada de Roland Garros, o pecador Carpales largou a pena

Paris, França) – Rasgue o passe para a 3ª rodada Roland Garros, Jannick Sinner Foi lançado em 4 sets, e após 3 horas e 45 minutos de jogo Caneta do carpo O número 89 no ranking da ATP é uma vitória de Azul, que o levará a avançar para a segunda rodada contra os americanos. McDonald’s: O espanhol rendeu 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. A noite não começou bem para o Tirolês do Sul, que prestou três serviços consecutivos ao adversário no primeiro set, e caiu por 6 a 3. Azul, que surgiu de vários erros na primeira hora de jogo, e no segundo set ele coloca o primeiro intervalo, que imediatamente o fecha em 6-4. Ele não perdeu nem uma vez no terceiro conjunto de pecadores imediatamente roubou do espanhol e tocou a lacuna dupla. A confiança do número 12 do mundo é até a final e o placar vai para 2-1. No entanto, o início do quarto set não foi bom e Carpales Penn imediatamente ampliou a vantagem para 2-0 e teve a chance de voltar para roubar um saque. No entanto, Sinner não perdeu a concentração e respondeu com um excelente intervalo duplo, desta vez bem sucedido, o que muda completamente a situação. O espanhol aproveitou o golpe e caiu, terminando o jogo por 6 a 3, apesar da luta.