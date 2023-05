Assassinato em Foggia: Chefe Salvatore Principe é morto

Foggia – O tiroteio recomeça em Foggia, mas desta vez os assassinos atingem um alvo maior, o príncipe salvadorCom 59 anos, Foggia é um dos chefes históricos dos clãs da máfia, ao lado de Trisioglio (outro chefe que morreu de causas naturais há alguns meses) à frente do clã homônimo.

O histórico chefe da máfia foi morto com dois tiros no Viale Kennedy, na periferia da cidade. Um homem que saiu de um carro foi baleado e depois escapou em alta velocidade, apenas para encontrá-lo totalmente queimado durante a noite para apagar todos os vestígios.

As investigações continuam inabaláveis. Entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, já foram realizados cinco julgamentos e várias buscas para esclarecer o assassinato do chefe histórico da empresa Foggia, considerado o principal representante de Triscioglio-Principi. Clã Dolonis. Buscas e rascunhos conduzidos – Investigador informado – Infratores pertencentes a baterias criminosas rivais: Morettis e Francavilas.

De acordo com a reconstrução dos investigadores, Princip deixou sua casa em Kennedy, onde morava com sua mãe; Ele foi parado no carro quando um assassino o alcançou sob os pés e disparou dois tiros: o primeiro acertando o para-brisa em seu peito, o segundo acertando seu rosto. O assassino foi encontrado após atear fogo a um Fiat Grande Punto em um carro dirigido por um cúmplice e foi encontrado ontem à noite na Spregassener, nos arredores de Foggia.

As evidências recolhidas pelos investigadores no local da emboscada, incluindo moradores, permitiram reconstruir a dinâmica da verdade. Salvador Principe sobreviveu milagrosamente à emboscada da tarde de 21 de setembro de 1999. O homem estava em frente a um bar na Via Fania quando dois assassinos em uma motocicleta abriram fogo contra Principe e outros dois mafiosos de Foggia. Matteo de Candia, 62 anos, aposentado que estava no clube para comemorar o dia do seu nome na época, foi morto por uma bala perdida.