Papa Francisco participa das celebrações da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa

plano do papa

Assim, o Papa Francisco espera uma visita de um dia a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude. De facto, a sua visita estava marcada para o dia 3 de agosto, mas tanto a Santa Sé como a Presidência da República Portuguesa anunciaram hoje que o Papa chegará a Lisboa na manhã do dia 2 de agosto. O Sínodo dos Bispos atribuiu a mudança da agenda do Papa às “circunstâncias e à cultura”, tendo o site da rádio portuguesa Rádio Renascenza recebido vários convites para visitar realidades sociais difíceis e conhecer personalidades do mundo cultural. Por isso decidiu prolongar a sua estadia no país, que durará cinco dias e terá vários momentos de encontro com acontecimentos éticos. A 38ª edição da JMJ será realizada em Lisboa na primeira semana de agosto e será encerrada no dia 6 de agosto com uma missa solene celebrada pelo Papa Francisco em um parque nos arredores da capital portuguesa.