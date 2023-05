Beato-Nápoles, Marino respondeu a suposta oferta pelo atacante português

O Nápoles também bateuentre Com um 3-1 na rede assinado por Angisa, Di Lorenzo e Gaetano (golo temporário de 1-1 de Lukaku), mas o título do dia está no futuro. Luciano Spalletti.

Enquanto aguarda informações oficiais do técnico e do instituto Cristiano GiuntoliJá começamos a procurar novos perfis para a próxima temporada.

Um dos nomes associados ao blues Beato, o atacante português da Udinese. Segundo o que foi revelado nos últimos dias pelo especialista de mercado Gianluca Di Marzio, o Napoli também teria feito uma oferta. 25 milhões 98 para a classe.

No entanto, no pré-jogo Udinese-Lazio, Pier Paulo MarinoO gerente da parte técnica do clube friuliano negou tudo aos microfones DAZN. palavras sobre Lazar SamardzicMais um talento da Juventus seguindo o Napoli.