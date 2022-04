Matteo Valentini, 20, de Collie Anne, foi encontrado sangrando na rua com um ferimento na cabeça: ele está em coma.

O que aconteceu com Matteo Valentini, um garoto de 20 anos lutando entre a vida e a morte enquanto sangrava na rua? Simona, sua mãe, seu irmão, Andrea e muitos amigos que estão procurando respostas para qual é o verdadeiro thriller da noite de sexta-feira se perguntam.

Matteo, torcedor da Roma e ex-aluno de Ipsar em Dor Carbon, está em coma farmacológico. Ele tem um crânio quebrado, um ferimento na cabeça e um nariz quebrado. Os médicos o obrigaram a ser levado ao Hospital Bertini em Roma e depois à Policlínica Umberto I, onde atualmente está sendo tratado no hospital com o prognóstico prescrito.

Mãe: “Liguei para todos os hospitais de Roma”

“Quero saber o que aconteceu”, disse Simona, mãe de Matteo, que contou a Romadue o que sabia. Para não dizer a verdade, porque – na verdade – o caso ainda é um mistério. “Na sexta-feira acordei às 4h45. Tive uma sensação estranha da minha mãe. Matteo não estava na cama. Então liguei para o irmão dele, meu outro filho, e ele me tranquilizou.” Matteo pode ter falado com amigos, dissertação. Mas esse não é o caso.

Eram 8 da manhã e eu ainda não o tinha visto em casa. “Naquela época, liguei para todos os hospitais de Roma. Recebi informações da Policlínica Umberto I. Infelizmente, não quis ouvir. No caminho para o hospital, fomos chamados da delegacia de San Basilio. Recebi o relatório do meu filho. do hospital. Eles estão investigando”, disse ele.

O que aconteceu com Matteo Valentini?

Mas o que? O que aconteceu com Matteo Valentini? Há alguns pontos específicos nesta história. Primeiro, um homem de 20 anos foi encontrado morto com a cabeça quebrada, junto com Viole Nicola Sacco e Bardolomio Vancetti. Ele estava no Dossetti Park com amigos. A primeira ligação para um único número para emergências foi feita por alguns transeuntes, que o descobriram, na sexta-feira, por volta dos 22 minutos. Sete minutos atrás Matteo mandou uma mensagem para um amigo que passou a noite com ele em outra festa.

O que aconteceu nesses poucos minutos será contado pelas investigações da Polícia Distrital de San Basilio. “Ouvi muita gente hoje em dia – diz mamãe Simona – há quem diga que Matteo foi atacado, outra pessoa foi atacada, ele definitivamente não foi roubado”. Seus pertences pessoais, encontrados, estavam espalhados pela rua. Isso sugeriria o impacto de um carro pirata, mas algo não está certo.

A família está pedindo a verdade

No entanto, segundo os médicos, ele pode ter sido atingido por um objeto contundente. Provavelmente bateu com um pau. Alguém está falando da quadrilha seqüestradora”, disse Simona, que não recusou a oferta”, porque a Collie Aneen, a partir das 20h, fecha as lojas.

Mamãe não dormiu: “Matteo saiu com seus amigos, ele teve uma noite tranquila como sempre e estava caminhando para casa. Seus amigos nos dão todo o apoio e informações que precisamos e organizam uma procissão de tochas para ele. O problema é que ele estava sozinho, o que aconteceu com ele? Ninguém sabe, precisamos de informações, se alguém viu alguma coisa, fale com ele e descubra quem o reduziu assim. Espero que o investigador encontre respostas nos filmes de videovigilância de Viale Sacco e Vanzetti .Nas próximas horas serão analisados. Um trabalho complexo. A família quer a verdade.