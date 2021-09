Mau tempo na Toscana: granizo e chuva forte, inundações – Crônicas

Florença, 26 de setembro de 2021 – Medo de ataques graves de assédio Toscana Domingo à tarde, 26 de setembro. Atingido com força antes de uma tempestade Áreas diferentes. A pior situação foi na província de Massachusetts, onde o furacão atingiu Vários danos. Mas aqui estão os principais locais que foram afetados. Isso ocorre porque o granizo se forma como bolas de golfe Massa, furacão provoca graves danos, fotos e vídeos Gianni: “Famílias despejadas” “Eu sigo – diz o chefe da região de Gianni no Facebook – com sala de operação de mau tempo na Toscana. Há telhados descobertos, árvores caídas e estradas no norte da região com inundações, intervenções de bombeiros. Operadores estão se mudando para medidas de segurança. Estendendo-se até às 13h, mantemos a nossa atenção ”. Tempestade à tarde com fortes ventos na capital toscana. Aviso Amarelo Totalmente respeitado. Muitas árvores caídas: uma na área do estádio, na Viole de Mille. Outros estavam na Itália de Field Geo, onde havia problemas Para transporte. Outra árvore caiu através de De Pastoni, fechando a estrada municipal. Os oficiais devem ser extremamente cuidadosos ao dirigir. As chuvas na Croce de Calenzano registraram 50 mm de chuva em 30 minutos. O carro foi destruído por granizo O vídeo de um carro atingido por grandes pedras de granizo na cidade de Pradolino, no município de Vaglia, na província de Florença, está na internet. A carroceria, o pára-brisa e o pára-brisa do carro foram destruídos. READ Novas datas comemorativas após Pfizer e Moderna, Astrogeneka na Lazio. Guia

Tempestade severa em Prato, chuvas fortes (21 mm relatados em um quarto de hora). Passagem subterrânea de pedestres de Sisanuova submersa em enchentes.

Mugello

Violenta tempestade de granizo em várias ruas caiadas de branco de Borgo San Lorenzo. Eles olharam para Mugello Mais incidentes violentos, Realmente mudou o caos aqui. Uma grande confusão passou por Mugello – digamos, do município de Borgo San Lorenzo Com granizo, Que aos poucos sai da nossa área e perde força. Equipes de defesa civil já estão instaladas na área. A estrada entre Rabata e Saqjinel está atualmente fechada Árvores caídas E na estrada. Para relatos, entre em contato com os números da Defesa Civil de Mugello.

Cidade metropolitana de Florença

“Tempestades com granizo e tornados – diz um relatório Da cidade metropolitana de Florença – Grande parte da área metropolitana à tarde Domingo, 26 de setembro de 2021. A Sala de Defesa Civil do Metropolitan Florence City recomenda extrema cautela ao dirigir e no ar, pois há detritos e galhos ao sair.

Viorageo

A tempestade também atingiu Versalhes e Viregio. O festival foi interrompido devido a fortes chuvas logo após o início do curso. A manifestação na segunda saída das carruagens foi interrompida.

