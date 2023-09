Adeus a Giorgio Napolitano, do PCI ao Colle. O primeiro presidente a ser eleito duas vezes – Notícias

Às 19h45, o Presidente Emérito, Senador Giorgio Napolitano, faleceu na Clínica Salvator Mundi em Gianicolo, Roma. O funeral acontecerá no Palazzo Madama. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Ignacio La Rusa. Bandeiras a meio mastro no Palazzo Madama.

A todo custo o reformado nos deixa como o napolitano mais nobre, elegante e “exigente”, como ele mesmo se definiu. Atento a cada detalhe, incansável trabalhador, com profundo conhecimento da vida parlamentar e da dinâmica política de toda a história republicana. Sempre discreto com sua esposa Cleo, Giorgio Napolitano iniciou seu primeiro mandato de sete anos no Quirinal em 2006, deleitando-se com a vitória da Itália na Copa do Mundo em Berlim e terminando com alguns arrependimentos por não ter conseguido administrar quase dois anos de seu segundo mandato. Para ver mudanças organizacionais que custam tanto.

Mas acima de tudo, o “Rei George” teve de enfrentar o que muitos consideram o período mais negro dos últimos 50 anos, navegando nas rochas de uma grave crise económica. Fê-lo com uma convicção inabalável: a Itália precisava de estabilidade política. Em nome desta doutrina sempre tentou evitar a dissolução prematura da Assembleia. Claro que o pior momento – combinando amargura pessoal e preocupação institucional – foi o seu envolvimento implícito no julgamento de supostas negociações Estado-Máfia com testemunho excepcional no tribunal de Palermo que foi ao Quirinal.

Na verdade, a presidência de Napolitano não foi nem leve nem fácil. Mas ele sempre cumpriu a promessa feita em 15 de Maio de 2006 no interesse do país. E assim terminou o seu primeiro mandato de sete anos com o apoio da centro-direita, depois de ganhar apenas os votos da centro-esquerda, rumo à montanha mais alta da política italiana.

Um comício histórico no Quirinale em 2013 viu Silvio Berlusconi ser denunciado e os seus homens frequentemente atacarem politicamente o presidente. A eleição de 2006 não foi de forma alguma um dado adquirido. A sua saída do PCI fez com que fosse visto com suspeita pelo centro-direita de Berlusconi. Mas o facto de ter sido o primeiro líder comunista a tornar-se presidente da república não impediu que Knight o elogiasse publicamente pouco depois. Até o pedido para que pudesse permanecer no Quirinal para lidar com aquela turbulenta fase política. Depois de queimar nomes como Franco Marini e Romano Prodi no segredo das urnas, um parlamento devastado entregou-lhe mais uma vez o cetro de Golli e cobriu-o de aplausos, enquanto Napolitano proferiu um discurso contundente a toda uma classe política. A Sala Montessitorio.

Sua força psíquica e habilidades de mediação foram reconhecidas por unanimidade ao longo dos anos. Até mesmo a liga teve de reconhecer desde o início o seu compromisso com a frente federal, apesar da repetida condenação da Liga do Norte pelo presidente do estado na questão da unidade nacional. Deixando com pesar a sua querida casa no bairro de Monti, voltou a sua atenção para as relações internacionais. Na verdade, o respeito que gozava no estrangeiro era inquestionável: Washington, por exemplo, sempre o considerou um dos seus interlocutores mais autorizados e fiáveis.

Europeu convicto, Napolitano sempre defendeu a indispensabilidade da UE, convencendo-se gradualmente de que, tal como em Itália, apenas reformas decisivas da burocracia do euro poderiam reduzir a alienação dos cidadãos e arrefecer o crescente populismo. Caloroso e respeitoso, sempre comedido nos tons, teve que enfrentar parede a parede apenas com Grillo e seu movimento, pelo menos em seus elementos extremos, vistos pelo chefe de Estado como o germe da política de oposição. Um dos elementos característicos da sua presidência foi a tentativa de abordar o conflito entre as correntes (a começar pelo Partido Democrata), a toda a Itália, a fim de incentivar o diálogo entre as forças políticas para o bem do país. Não foi uma tarefa fácil durante os anos tumultuados do seu mandato. Ele passa os dois primeiros monitorando as fibrilações que mantêm o governo Brody constantemente no fio da navalha. até o outono e o retorno de Knight ao Palazzo Sigi.

Os três anos seguintes foram gastos tentando bloquear a operação de Berlusconi, primeiro por causa das leis de privacidade publicitária e depois por escândalos sexuais que impediram a empresa de minar a sua solidez. Tentando não fazer “concessões” ao centro-direita, mas preferindo a arma da “persuasão moral” a algo mais perturbador, adiando medidas para as câmaras.

Mas foi a passagem que o faria entrar para a história como ‘Rei Giorgio’ (como o New York Times o coroou) em novembro de 2011, trazendo Mario Monti ao Palazzo Sigi. Os críticos falarão sobre a república presidencialista, uma descrição detalhada de suas características. Os seus apoiantes verão-na como uma medida decisiva para evitar o colapso de um país levado à beira da crise da dívida soberana. Ao evitar o incumprimento, a Itália não conseguiu evitar a recessão. A imagem do governo “tecnológico” do Presidente foi prejudicada. E com isso veio o apoio político ao Cole Tenant. A convulsão do PDL levou à demissão de Monti e à “perturbação política” do professor, contra a qual Napolitano aconselhou em vão. Os resultados eleitorais que não proporcionaram uma maioria clara levaram Napolitano a nomear Enrico Letta com base num amplo consenso de partidos com veto cruzado. Apesar da diferença de idade, consegui desenvolver com ele um relacionamento honesto e prático. Napolitano renunciou em 14 de janeiro de 2015. Posteriormente, foi senador e presidente emérito da República.

