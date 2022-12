“O rapto é um evento interno do Vaticano”

23













Mehmet Ali Akka, o turco que se suicidou em 1981 Papa João Paulo II, Emanuela Orlandi está de volta para falar sobre o caso. As novas revelações foram feitas em uma carta enviada a Pietro Orlandi, irmão da menina desaparecida em Roma em 22 de junho de 1983, quando ela tinha 15 anos. O conteúdo da carta é relatado Corriere della Sera. Segundo a versão de Ali Akka, que agora mora em Istambul com sua esposa italiana, será um sequestro relacionado ao desaparecimento de outra menina romena de 15 anos, Mirella Gregory.

Uma carta para a irmã de Ali, irmão de Emanuela Orlandi

A carta Ali irmã A Pietro Orlandi, a quem considera confiável, questiona o Vaticano e o Papa João Paulo II. Segundo um ex-membro do “Lupo Grigi”, o sequestro das duas meninas foi decidido pelo governo do Vaticano e executado por membros do Serviço Secreto do Vaticano “muito próximos do Papa”.

As negociações e o compromisso público de procurar a menina foram “bem orquestrados por alguns prelados seniores que operam nos serviços do Vaticano”, disse a carta.

Missão e pedido do Papa João Paulo II a Ali Akka

Ali Akka explica na carta que o Papa Wojtyla “acreditava profundamente”. O Terceiro Segredo de Fátima E ele acreditou na tarefa que Deus lhe deu, ou seja, a transformação da Rússia”.

Por esta razão, o próprio Papa, de acordo com a versão de Akka, “deve culpar os serviços secretos búlgaros e a KGB soviética” pela minha libertação dentro de dois anos.

“No entanto, só posso ser libertado com a condição do presidente Sandro Bertini Fui perdoado, e foi por isso que Emanuela e Mirella foram sequestradas”, mas Bertini, ao ler a carta de Ali Akka, “não conseguiu manobrar”.

Cartazes com apelos a Emanuela Orlandi

“O rapto de Emmanuela Orlandi é um acontecimento puramente vaticano”

Como esta é uma “verdade totalmente vaticana”, segundo a versão da irmã, Emanuela Orlandi foi levada por algumas freiras desde o início. A mulher “entendeu a importância do seu papel” e “aceitou-o com calma”.

“Eu a conheço graças a um pai espanhol que me conheceu na Itália e em Istambul. Um homem, uma pessoa religiosa, animada pela fé verdadeira, que conhece os mistérios do mundo e que não mente”, explica Ali Akka.

Em suma, de acordo com Ali Akka no Vaticano, um “Arquivo ultrassecreto” No caso de Orlando. A versão do turco de 64 anos é considerada confiável por Pietro Orlandi, que pediu ajuda ao Papa Bergoglio.