Portugal muda de técnico após decepção na Copa do Mundo, Mourinho pode se tornar técnico

Fernando Santos vai falhar o banco de Portugal na eliminatória com Marrocos. O técnico vai deixar o cargo de técnico após oito anos. A federação portuguesa está a sondar o mercado e a avaliar vários candidatos, estando Mourinho entre os potenciais treinadores.

Outro nome a juntar-se à longa lista de treinadores que deixaram as respetivas seleções após o Mundial é Fernando Santos, que terá de deixar o banco ao fim de oito anos. Portugal. O selecionador, que foi expulso do torneio pelo Marrocos, deve chegar a um acordo com a confederação nas próximas horas, após o que o campo para seu sucessor começará a ser escrutinado. Entre os candidatos estaria José Mourinho, mas ex-treinador da Roma.

Fernando Santos foi brilhante e talentoso na construção de um Portugal de sucesso. Os lusitanos conquistaram com ele no banco, o primeiro título Campeonato da Europa de 2016, seguido pelo sucesso na Liga das Nações. No entanto, existem mais do que algumas decepções no meio. Portugal foi parado nas quartas de final da Copa do Mundo Fim de corrida do Santos.

Fernando Santos conquistou dois troféus desde que treinou Portugal em 2014.

Embora nenhum anúncio de despedida tenha sido feito, muito se fala sobre seu sucessor. Revista desportiva portuguesa ‘A Bola’ fala abertamente sobre Mourinho Ele tem contrato com a Roma até 2024. Claro que ele será o melhor profiler. Um treinador de valor absoluto, já ganhou tudo, sempre demonstrou o seu amor por Portugal, e até pode dizer que sim porque, tal como Ronaldo, vai ter uma equipa de primeira.

O ex-Inter e Porto Maniche apresentou esta hipótese: “José Mourinho seria perfeito Por tudo que já conquistou. Passou pelos melhores clubes do mundo, conquistou títulos em todos os países e perdeu a seleção. É um treinador experiente, bem preparado para as dificuldades, porque conhece o nosso futebol e o futebol estrangeiro, é inteligente e sabe lidar com os jovens.

Paulo Fonseca treinou a Roma entre 2019 e 2021 e agora lidera o Lille.

No entanto Mau não é o único candidato. Problemas não faltam. A Special One já assinou com a Roma e Portugal já precisa de um treinador para as eliminatórias europeias em março. Muitos nomes. Entre estes está aquele Paulo Fonseca, O ex-treinador amarelo e vermelho está agora no banco do Lille.

O treinador que venceu o último campeonato de Portugal é um dos candidatos ao cargo de selecionador.

Mas também não estão abandonados Rúben Amorim O Sporting lisboeta ou o guru do futebol português Jorge Jesus, agora Fenerbahçe na Turquia, ou Rui Jorge, é treinador dos sub-21 desde 2010 e já viu florescer todo o talento português de última geração.