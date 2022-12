No hospital San Donato, o médico o atingiu na cabeça com uma faca

Uma disputa sobre as condições do trânsito no estacionamento em frente ao pronto-socorro. Giorgio Falcetto, médico do Policlínico di San Donato Milanese (Milão), que foi agredido fora do hospital na manhã de terça-feira às 10h, lutava entre a vida e a morte. O médico foi transferido com urgência para San Rafael, em Milão, para operar em neurocirurgia.

Os Carabinieri da Compagnia San Donato correram para o local. Segundo informações reveladas pelos militares envolvidos na investigação, o gesto pode ter sido desencadeado por uma disputa por uma questão de trânsito. O médico saiu do centro de saúde para consertar seu carro (foto) e inicialmente estacionou de forma irregular em frente ao pronto-socorro. Ao tentar entrar no carro, o carro conduzido pelo agressor veio por trás. Após este incidente, uma discussão eclodiu entre os dois e se transformou em uma tentativa de homicídio.

O motorista, que agora é procurado, teria agredido o médico várias vezes com uma faca escondida na cabine do carro antes de fugir. O carro dirigido pelo agressor aprendeu com eles MilanotudeUm registro será feito em nome de um cidadão italiano já conhecido da polícia por crimes contra o patrimônio.

Quem foi o médico que foi esfaqueado?

O médico ferido era Giorgio Falsetto. De acordo com informações preliminares, ele é um cirurgião aposentado, mas ainda trabalha (por contrato) na policlínica. Ele dirigia um Chevrolet Aveo cor de vinho estacionado em frente à entrada do pronto-socorro. Ao redor de seu carro, isolado por fita vermelha e branca, os Carabinieri do Departamento Forense realizaram esforços de socorro para identificar e isolar vestígios do ataque brutal.

Dr. Giorgio Falsetto (foto Miodottore.it)