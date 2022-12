Portugal anuncia reunião extraordinária para investigar denúncias de abusos contra igrejas

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (SEP), que ontem se reuniu online, anunciou uma assembleia no dia 3 de março de 2023 para analisar o relatório da Comissão Independente sobre o Abuso Infantil na Igreja Católica. Os bispos se solidarizaram com os cidadãos afetados pelo mau tempo no país e anunciaram ajuda à Ucrânia.

Anna Bose – Cidade do Vaticano

Realizou-se a 3 de março de 2023 uma reunião plenária extraordinária, destinada a analisar o relatório da Comissão Independente sobre os abusos, que será apresentado publicamente em Lisboa a 16 de fevereiro. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou isso durante sua reunião mensal realizada ontem online. O encontro estava previsto para Fátima mas quase não se realizou devido ao mau tempo. Num comunicado divulgado no final do encontro, os bispos dirigiram-se às pessoas afetadas pelo mau tempo, manifestando a sua solidariedade para com todos os cidadãos mais afetados pelas chuvas excecionais que atingiram regiões de Portugal nos últimos dias. O Cep reconheceu o “esforço das autoridades, defesa civil, bombeiros e demais entidades na resposta a situações de emergência.” Ontem à tarde, a Comissão Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) anunciou que cerca de 30 ruas foram encerradas ao trânsito. Devido ao mau tempo nos distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre e Évora. A forte chuva provocou inundações, derrubou árvores e bloqueios de estradas nos bairros de Lisboa, Setúbal e Portalegre, e desalojou muitas pessoas.

Uma lei para descriminalizar a eutanásia



Os bispos destacaram as investigações em andamento sobre o abuso infantil na Igreja Católica em Portugal. Posteriormente, abordaram a questão da recente aprovação da descriminalização da eutanásia e do suicídio assistido pelo legislativo da República, reiterando seu pesar por tal decisão e esperando uma alteração da lei. Ainda feito. O projeto de lei, votado por maioria no Parlamento, estabelece que “o suicídio assistido é possível para adultos se for repetido, grave, independente e claro em circunstâncias de grande sofrimento causado por uma lesão definida de grande gravidade ou doença grave e incurável”.

Angariação de fundos para a Igreja Ucraniana

Por fim, para responder ao pedido de ajuda financeira lançado pelo Arcebispo de Kiev e correr para ajudar a Igreja ucraniana, em particular, o Seminário Maior da Santíssima Trindade, seus 105 seminaristas, bem como o trabalho de 370 sacerdotes , apoiando o povo com muita dificuldade, o Conselho decidiu lançar uma campanha de angariação de fundos em conjunto com as dioceses e outras instituições eclesiásticas portuguesas. Todas as doações serão recolhidas pela Secretaria Geral do CEP e entregues à Arquidiocese de Kyiv.