“Feliz aniversário, minha querida!” – Corriere.it

Dia 29 de setembro é o aniversário da família de Silvio Berlusconi, 85 anos. Ele foi sucedido por seus filhos, netos e sua noiva, um membro da Forza Italia.

“Feliz Aniversário minha querida!”. Com uma postagem no Instagram Marta Pacina, 31 anos, Vice-Chanceler da Forza Italia, Parabeniza seu parceiro Silvio Berlusconi Ele completa 85 anos em 29 de setembro. Na foto que acompanha a notícia, os dois se dão as mãos e passam o dia no jardim da villa em Arcot. Além deles, seu filho, LuigiQue completou 33 anos em 27 de setembro Neste verão ele se tornou pai. A namorada de Berlusconi termina um caso de amor com Francesca Pascal, que está com Berlusconi há mais de um ano.

Parabéns da política (e de Milão)

Mas há muitos parabéns ao ex-chefe. “Desde 1994 ele foi um grande desportista, um político, mas acima de tudo um homem leal com um grande homem”, afirma. Antonio Tajani, Coordenador Nacional da Fi. “Se há um homem em sua carreira empresarial e política que mostrou que nada é impossível, esse homem é Silvio Berlusconi. Feliz aniversário, presidente!”, Escreveu ele no Facebook. Roberto Ociuto, Candidato de centro-direita para o cargo de presidente do comitê da câmara e presidente regional da Calábria. “Só existe um presidente. Só um!», Este slogan foi proposto Giorgio Muli: 85 85 anos de dedicação à Itália e aos italianos. 85 anos de sucessos, objetivos, conquistas, guerras e empreendimentos: mas sempre – FI sub diz no Facebook – ergueu a cabeça. Mais uma vez: «Parabéns Presidente Berlusconi! Fizemos partes importantes da história e espero que tenhamos muito mais esperando para conquistarmos juntos … seu Renato que te ama ” Renato Brunetta, Ministro da Administração Pública. Parabéns a Berlusconi, o líder da mudança hoje como ontem. E, com os parabéns, declara que o mundo político que construiu – liberal, moderado, garantido – levará a uma nova era de estabilidade e bem-estar para todos os italianos, declara. Mara Carfagna, Ministro da Unidade Sul e Regional. Fale sobre a montanha, pelo contrário, Gianfranco Rotondi: “Parabéns a Silvio Berlusconi, que hoje completa oitenta e cinco anos, pelo bem comum” uma nota fundamental



Na política italiana e internacional. Parabéns presidente! », Lembra senador de Forza Itália Maurizio Gasparri. Sua mensagem não pode ser perdida Milão: “Silvio Berlusconi completa 85 anos hoje, feliz aniversário!”