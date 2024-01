2 semanas de férias • TAG24

Ano novo, lesão nova. Os testes continuam Renato Sanches Com Roma. O médio português lesionou-se pela enésima vez no treino de quinta-feira, contraindo uma entorse. Tornozelo esquerdo. É isso para a turma de 1997 Quarta parada Da temporada: Sanchez nunca conseguiu encontrar consistência e perdeu 14 das 24 partidas que a equipe de Mourinho disputou até agora. O jogador de 26 anos não pode jogar contra ele Atlanta E, com toda a probabilidade, pelo menos lá fora Duas semanas. Além do encontro com os jogadores do Bérgamo, também estão em jogo compromissos com o clube Lácio (Copa da Itália), Milão e Verona.

Roma, lesão de Renato Sanches: mais uma paralisação da temporada

Problemas físicos Renato Sanches Começaram poucos dias depois de sua chegada à capital. O ex-jogador do PSG se machucou No final de Agosto Durante o treino, iniciou a visita à Roma da pior maneira possível. Outra parada chegou Meio de setembro, Mourinho foi forçado a substituí-lo aos 28 minutos contra o Sheriff Draspol na Liga Europa. Há um mês era a mesma história: um problema obrigou os portugueses a sair Músculo tendão.

Apresentação de Renato Sanches

Apenas o médio português jogou até agora 227 minutos Entre o Campeonato e a Liga Europa. Em Uma liga Participou de cinco reuniões e pontuou Um alvo Uma vitória por 7-0 sobre o Empoli em meados de setembro. Problemas físicos prejudicaram sua vivência na capital e sua carreira. realocação Paris St. Na temporada passada, ele deveria representar um grande salto em frente, mas as paradas musculares o puniram severamente.