2 de junho A ponte está comprometida em várias áreas, risco de trovoadas pelo menos até o final da semana » ILMETEO.it

Clima: 2 de junho Ponte está comprometida em vários pontos, com risco de temporais no fim de semana

Condições atmosféricas para a próxima semanaO fim de semana prolongado de 2 de junho corre o risco de ser comprometido pelo mau tempo: de fato, muitas áreas terão que enfrentar novas tempestades, ainda que de maior intensidade, ainda que intercaladas com manchas de sol.

Ainda estamos experimentando condições climáticas verdadeiramente extraordinárias, Pelo menos em comparação com o que estamos acostumados nos últimos anos. O motivo é uma espécie de bloqueio atmosférico em andamento a nível europeu com duas figuras bem separadas de alta e baixa pressão.

Basicamente, a posição anticiclónica dos Açores situa-se entre as Ilhas Britânicas e a Península Escandinava, o que garante bom tempo e insolação nestes setores; Por outro lado, na bacia do Mediterrâneo, vemos uma vasta área de baixa pressão com muitos ciclones responsáveis ​​por mau tempo e trovoadas.

Bem, mesmo As condições meteorológicas vão mudar no fim de semana prolongado de 2 de junho Há mais do que uma possibilidade definida de novas frentes de tempestade sexta-feira, 2 de junhoComo podemos ver no mapa abaixo, a máxima atenção será dada aos Alpes e aos Alpes da Frente Centro-Oriental e, sobretudo, ao Centro-Sul (regiões do interior e do Tirreno) e às duas ilhas principais. Chuva está prevista para sexta-feira, 2 de junhoNo entanto, as planícies mais ensolaradas do norte e as costas do Adriático têm temperaturas máximas de até 28°C.

Esta situação vai continuar durante o fim de semana: de fato, de sábado 3 Maior infiltração de ar fresco em altitudes mais elevadas favorece a erupção Temporário, também forte, já desde a manhã nas zonas do norte e logo à tarde e estendeu-se ao centro e à Sardenha, principalmente nas zonas do interior, mas com invasões locais até às costas do Tirreno. Atenção máxima, em particular, não excluímos o risco de eventos climáticos extremos entre Piemonte e Lombardia granizo e perigoso Explodir (Rajadas violentas de vento linear a uma velocidade de 80 km/h).

O segundo mapa que apresentamos abaixo mostra claramente as áreas de risco de precipitação (cor Azul Claro/Azul) Chuva é esperada para sábado, 3 de junhoNão acabou por aí, pelo contrário. Purê de batata Domingo 4 Bom ter em mãos Mais uma vez, um guarda-chuva na mão, pois haverá aguaceiros e trovoadas, especialmente no centro-norte e na Sardenha. Finalmente, nos locais mais ensolarados do sul, as temperaturas devem subir gradualmente, com picos máximos de 29 graus Celsius na Puglia.