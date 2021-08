Cristiano Ronaldo regressa ao Manchester United: adeus à Juventus portuguesa

Depois de 12 anos, Cristiano Ronaldo retorna com uma camisa do Manchester United. Este é o acordo oficial com a Juventus para a contratação do avançado português de 36 anos, após palavras secretas na conferência de imprensa do treinador Solskager.

Ronaldo, cinco vezes Bola de Ouro, trouxe consigo mais de trinta títulos, alguns dos quais conquistados pelo United, incluindo sete campeonatos entre Inglaterra, Espanha e Itália, e o Campeonato Europeu com a seleção nacional. Agora de volta a Old Trafford, entre 2003 e 2009 ele marcou 118 gols em 292 jogos.

Os Red Devils emitiram uma nota na qual têm o prazer de confirmar que o clube chegou a um acordo com a Juventus para substituir Cristiano Ronaldo, com a declaração de que “todos no clube estão esperando para receber Cristiano em Manchester, sujeito a exames médicos e outros termos contratuais e legais “.

Parabéns com um post no Instagram de Cristiano Ronaldo: “Saí de um clube fantástico, o maior da Itália e o maior da Europa: dei meu coração e minha alma a Ju, e sempre amarei Torino”. “Os fãs sempre me respeitam. Em cada partida, temporada e partida tentei lutar e responder – acrescenta – eventualmente podemos olhar para trás: embora não tivéssemos tudo o que queríamos, conquistamos grandes feitos, mas escrevemos um história lindamente. “

CR7 conclui com o verso da canção de Zhou, “Eu sempre serei um de vocês: agora você faz parte da minha história, eu me sinto parte de você.”

