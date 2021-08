Alejandro “comemora” a despedida de Cristiano Ronaldo

Alejandro “festeja” a despedida de Cristiano Ronaldo: portugueses procuram equipa no Manchester United (Sexta-feira, 27 de agosto de 2021)

Felicidade Frustrado, de certa forma, realmente “A comemorar“Não é segredo que não há muita compatibilidade entre o técnico da Juventus e o Cr7.” Os melhores campeões, mas existe o Joe, que é o mais importante e a base sólida para a obtenção de resultados. Maximilian Felicidade Vire a página após um divórcio traumático Cristiano Ronaldo. “Desejo-lhe tudo de bom. Quero agradecê-lo pelo que fez, mas a vida continua.” Agora português Onde você está indo? Claro … Leia na primeira página

Kilpix : il ilciccio67 Não sou uma celebridade se o Ronaldo for embora, mas tenho certeza de que fizemos melhor sem ele. Allek … – napoledrama : Art @ King ____: Os fãs de futebol comemoram as derrotas de Allegri. Enfie o focinho curto na bunda. – Salvador 95551627 : Art @ King ____: Os fãs de futebol comemoram as derrotas de Allegri. Enfie o focinho curto na bunda. – Rei ____ : Os fãs de futebol comemoram os fracassos de Allegri. Enfie o focinho curto na bunda. – Gianfallo_5 : #Alegri: ‘O que aconteceu nos meus primeiros 5 anos no Zoo está no museu. Não importa o que foi feito, mas … –







