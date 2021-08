O corpo do farmacêutico foi encontrado perto de seu filho adormecido. A hipótese de uma mulher que morreu de doença em Castelfranco Veneto, mas todas as frentes são seguidas

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) – Serena estava a dois metros da entrada, jogada no chão do corredor que dava para a cozinha e depois morreu nos quartos. Quando ela voltou para casa na noite de quarta-feira, seu parceiro a viu assustado com o pai da jovem e tentou ligar para ela do celular sem atender por um tempo. SeráPost mortem, O advogado de Treviso provavelmente reservará hoje para expor a razão para que Morte de Serena Fawcett, 37, farmacêutica, mãe de um menino de dois anos.

Por enquanto, pequenos ferimentos encontrados no pescoço da vítima no primeiro exame forense podem indicar morte violenta por asfixia ou estrangulamento do pescoço. Eles vão fazer uma autópsia e entender tudo, diz ele no dia seguinte Matteo Biva, Parceiro Serena tem a mesma idade, Pai Do Pimpo. Quem, outra noite, em sua cama, não sabia de tudo. Só depois da autópsia a palavra pôde ser escrita em amarelo e, um dia, ele a manteve na seqüência CAstelfranco Veneto, Em meio a dúvidas sobre o país do casal, sintomas e causa da suspeita, há vestígios nas redes sociais de que a morte por vacina anti-covit pode de alguma forma ser detectada: Serena, Farmacêutico, Entrou na campanha nos estágios iniciais. Lembre-se de que é antes de maio, então a hipótese da conexão parece mais do que distante.

As dúvidas incluem outro aspecto Tragédia dupla Foi investido pela família Fasan. Horas após a notícia da morte de sua nora, o tio de Serena dirigiu até a ponte do riacho Azteco, nas proximidades de Crespano del Graba, e se matou. Simon Fason, 55, tentou se enforcar em casa por volta das 20h da noite de quarta-feira, mas um dos irmãos, Mirko, o parou e o acalmou. Duas horas depois, Fawcett trabalhava como pintor de construção com IVA e não encontrou ninguém que o impedisse. Social novamente: Algo está erradoEscrito por um dos grupos locais regulares do Facebook. As duas tragédias nada tiveram a ver com a intervenção de alguém da família Fasan para abafar a suspeita.

Pain on Pain: Foi o que aconteceu na cidade de Treviso que deu à luz Giorgio. Matteo Biva, conhecido coproprietário de um bar do centro e bartender histórico de outros bares populares, procurou a ajuda dos vizinhos diante da tragédia. Um deles, o médico, tentou reanimar Serena, e as marcas em seu pescoço e as suspeitas associadas podem ter vindo daqui. Ela é uma pessoa esperta, muito esperta, sobre Serena Alberto Fernandez, O dono da farmácia A vítima está praticamente sempre trabalhando. Eu ocupei este lugar em 2011 – começando novamente como farmacêutica – ela já estava aqui. Bom, paradoxal, ela sabe se reunir e criar um ambiente lindo. Ele ajudou a fazer muitas coisas aqui. Duas vidas quebradas, Unidos por um fio de dor: esta, por enquanto, é a única certeza.