Vá para Milão, Atlético de Madrid

Más notícias vindas da Espanha. O Milan perde um grande campeão. Sua saída para a La Liga será imediata.

Mercado: adeus ao Milan, ele vai imediatamente para a Liga

Adeus à Série A: Eles estão seguros na Espanha, ele assina para um grande jogador espanhol. De acordo com as últimas notícias do mercado, na verdade, há poucas esperanças de se inscrever na Rosonery.

Meio-campista O Manchester City Bernardo Silva vai terminar na Liga. Português. Abordou Milan e Juventus, ele não gostou de um bom ambiente na cidade de Manchester porque a chegada de Jack Grilish fechou completamente o espaço disponível para o ex-Mônaco.

O talentoso futebolista português procura um novo golo neste último recanto do mercado para regressar como titular.

Além do Milan, Bernardo Silva também adora o Barcelona e o Atlético de Madrid.

Todas as notícias sobre o mercado de câmbio italiano e além: Clique aqui!

Mercado de Milão: Bernardo Silva vai para a Liga

Segundo Figajes, os dois clubes espanhóis entraram em contacto com a equipa inglesa para pedir formalmente um empréstimo ao futebolista português.

Barcelona e Atlético acreditam que Bernardo Silva é um jogador capaz de melhorar suas respectivas equipes. Os cidadãos nesta época não teriam aberto o rating do jogador para o Barcelona em antecipação a uma venda permanente. Apenas entre os dois clubesO Atlético de Madrid pode comprar Bernardo Silva permanentemente neste mercado. O Milan também será desclassificado da corrida.

Bernardo Silva não tem Milan

Como mencionado, outro advogado de Bernardo Silva é Milan, Deseja fortemente Silva como atleta. Mas a proposta econômica que o Milan enviou a Manchester não convence. O Milan gostaria de pagar ao jogador, mas não neste mercado. Malini e Masara, aliás, querem pedir emprestado Bernardo Silva com direito de resgate.

Sem pagamentos e sem obrigaçõesO Manchester City quer evitar a idade do jogador.

Leia: Milan, ex-estrela da Série A alvo