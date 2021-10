200 imigrantes ocupam uma estação de trem em Briançon, e o pastor os recebe na igreja para evitar a rejeição: “Sem governo”

Além 200 imigrantes, Domingo à noite, eles têm Estação de trem de Bryancon movimentada, Na fronteira entre a França e a Itália, e na noite de segunda-feira, para evitar a deportação e evitar a identificação e preenchimento da Itália, O prefeito deu as boas-vindas ao padre De ascendência francesa. Mais perigoso do que a fronteira, mas menos militarista Ventimiglia, A ‘Rota Alpina’ sempre foi, nos últimos cinco anos, um destino de imigrantes bem-sucedidos. A fim de evitar restrições da polícia de fronteira em Montgomery. Nos últimos tempos, graças às restrições anti-Govt, ônibus e trens da cidade montanhosa para outras partes da França Verifique você mesmo frequentemente E não faltam identidades e negações coletivas na Itália (embora ilegais na Europa segundo as regras que regem a imigração).

A partir daqui, chegamos ao atual impasse, aquele tipo de estar na “zona franca” Bryancon, Uma cidade com forte presença Pessoas que apóiam Nos últimos anos, temos sido capazes de acolher e proteger as pessoas no trânsito e respeitar seus direitos. No Terraços Unity, Um refúgio administrado pela Associação Francesa O refúgio da unidade, Há espaço para cima 80 pessoas. Ultrapassar esse limite não permitirá que o espaço corporal tenha condições dignas e seguras do ponto de vista da saúde e higiene, colocando em risco a segurança dos hóspedes e voluntários.

Por isso, nas tardes de domingo, os voluntários que administram a pousada se hospedam 100 a mais do que o permitido Eles decidiram fechar as portas Comece a luta Ocupando a estação Bryancon com imigrantes, a unidade da Doos Migrants Network. Voluntários e ativistas estão pedindo às empresas que forneçam Salas de emergência e camas, E ficar ao ar livre durante a noite é estritamente proibido devido às baixas temperaturas. Depois de acampar na estação dia e noite, a primeira ‘resposta’ veio de empresas francesas, na forma de policiais com equipamentos de choque e avisos de despejo.

Então, ontem à noite, o pároco de Bryancon deu as boas-vindas aos campistas para evitar mais perigo para os inquietos e traficantes. Jean-Michael Barted Nas câmaras da Igreja de Santa Catarina com o apoio do Bispo do Cabo Embrun Xavier Malle: “Percebendo que esta não é a solução ótima para ninguém, até que a emergência seja resolvida – escrevem em nota na qual aproveitam para retomar os motivos da luta – deixem os representantes do Estado verem cara a cara a realidade . Centrado na dignidade humana Faça sua parte para ajudar os refugiados a continuar sua jornada. Cerca de 200 pessoas estão acampando com imigrantes e solidariedade a esta hora Entre os pedestais da igreja Os complexos paroquiais aguardam alternativas mais decentes para as pessoas presas a poucos quilômetros da fronteira italiana. Cravo. “Decidimos fechar o Abrigo Solidário e não queremos reabrir até que as empresas garantam soluções decentes e alternativas para acomodar as mais de 80 pessoas que recebemos como voluntários”, explica o gerente do Framework. Jean Cabario, Como desculpe Incomodado Soluções para os problemas que o governo precisa tirar, do que está acontecendo nas áreas de fronteira da Itália desde 2015, da inação de organizações representativas de ativistas, de solidariedade e de voluntários.

Pesquisadores do Laboratório de Sociologia Visual da Universidade de Gênova também estiveram no local Filippo Tore, O videomaker que nos enviou fotos e depoimentos durante essas horas, e Luca Giliberty, Em seu “Abitare la Frontiera” (Short Shadows, 2020) descreve o processo de migração transnacional do ponto de vista privilegiado representado pelas Redes de Solidariedade com os Imigrantes no Trânsito Fronteiriço: Análise – A proibição da imigração europeia não ajudará a deter o fluxo, Mas tem o efeito de gerar violência, sofrimento e humilhação para os imigrantes, que, sem o apoio das redes de solidariedade nas regiões, podem se ver ainda mais em risco e marginalizados aqui como em outros lugares.