Mourinho, como especial não muda

Sempre foi um show de um homem Jose mourinho . Quem não se lembra da primeira coletiva de imprensa que ele deu como intergerente? Dirigiu-se aos meios de comunicação mostrando um italiano quase perfeito e encantou os presentes com respostas que os portugueses nunca tinham dado a nenhum treinador antes. Muito popular “Eu não sou um tolo“Ainda hoje, se digitarmos no Google por mais de uma década, ele sairá imediatamente. Ele sempre foi um gênio sangrento e um vencedor sangrento. Já conquistou troféus com todas as equipes que treinou e hoje, com 58 anos, quer fazer isso sozinho. Roma . Desde o dia da assinatura, ele imediatamente mergulhou no projeto em 360 Roma , Sem fazer promessas inseguras (ganhar imediatamente …) e sem tentar construir relacionamentos com as pessoas.

Ainda é o mesmo mourinho

No dia da entrega Mourinho O treinador português cita imediatamente Marco Aurélio como tendo dito:Nada vem do nada, nada volta do nada“Ele prometeu trabalhar com a empresa para criar um projeto confiável e sustentável, disse que sabia fazer de forma clara e direta, tirou as cortinas que havia criado e deu um show. Ruído na sala de imprensa. Mourinho Foi o mesmo Mourinho que deu ao Inter a tripla, se tivesse vontade de lutar com a mesma determinação que alguns outros treinadores mostraram. Ao invés de alguém o criticar como muito “fofo” ou “muito desagradável” nestes primeiros dias de campeonato, mas a verdade é que uma das suas principais características que sempre o distinguiu não foi faltar. O treinador português é muito bom a fazer as pessoas falarem de si (e não da equipa) em tempos difíceis. Ele diz repetidamente em frente às câmeras que precisa de reforços porque tem poucos jogadores em campo e que muitos podem parecer um álibi, que nada mais é do que seu desejo de desviar a atenção do campo. Em suma, o Mourinho regular, sim, daqui a alguns anos, mas “seus caras” dentro, mas especialmente fora do campo e especialmente em uma praça pode ser difícil. Roma.